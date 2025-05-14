Jean-Noël de Galzain

Pour pérenniser nos entreprises des TIC, osons acheter leurs innovations !

Le développement des startups et des PME est au cœur de l’actualité économique depuis maintenant plusieurs années, avec toujours cette volonté politique affichée d’en transformer une partie en ETI exportatrices. Les récents Choc de simplification, Pacte de Responsabilité et de Solidarité, Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, etc. en témoignent. Pourtant, dans les faits, peu de nouvelles ETI voient le jour… Que n’a-t-on pas tenté ?