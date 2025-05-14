14 avr. - 16h00

Mardi 14 avril 2026 à Paris, Dirigeants du numérique, IA, data et IT des grandes entreprises et organisations publiques, partagez vos problématiques opérationnelles entre pairs. Une soirée exclusive dédiée à la DATA et l'IA pour confronter votre vision auprès d'une quarantaine de décideurs lors de 2 ateliers animés par des experts engagés. Explorez et challengez collectivement vos choix stratégiques sur l'IA en 2026.

Team Leaders, workshops, pitch d'experts, diner débat : un programme à ne pas manquer !