Dell Technologies World 2026 : l’IA d’entreprise entre dans l’âge de l’infrastructure distribuée

À Dell Technologies World 2026, l’IA n’a plus été présentée comme une expérimentation, un assistant ou une simple couche logicielle ajoutée aux systèmes existants. Le message central de Dell est désormais beaucoup plus structurant : l’IA devient une architecture d’entreprise. Et cette architecture devra être distribuée, gouvernée, sécurisée, économiquement maîtrisée et capable de fonctionner là où se trouvent les données.

Le glissement est majeur. Après deux années dominées par les modèles génératifs, les copilotes et les preuves de concept, Dell veut installer une nouvelle phase : celle de l’IA agentique. Autrement dit, une IA capable non seulement de produire du texte ou du code, mais aussi de planifier, d’agir, d’orchestrer des workflows, d’interagir avec des outils, de consommer des données métiers et d’exécuter des tâches à l’échelle.

Michael Dell l’a résumé dès la keynote d’ouverture : « L’IA n’est plus une simple fonctionnalité. Elle devient le modèle opérationnel de l’entreprise moderne. » Une formule qui résume bien le changement de perspective : l’IA quitte l’écran pour entrer dans les usines, les hôpitaux, les laboratoires, les postes de travail et les infrastructures critiques.

De l’IA générative à l’IA agentique

La première grande tendance de cette édition est donc le passage de l’IA générative à l’IA agentique. Pour John Roese, Global CTO et Chief AI Officer de Dell, c’est le changement le plus important du moment : « L’IA passe d’un outil d’assistance ponctuel à une entité de travail autonome dans l’entreprise. »

Ce passage transforme la nature même des projets IA. Avec l’IA générative, les entreprises pouvaient encore raisonner en outils : un assistant pour écrire, résumer, chercher, coder ou analyser. Avec l’IA agentique, elles doivent raisonner en entités de travail autonomes : des agents avec des objectifs, des identités, des permissions, des coûts, des données, des traces et des responsabilités.

Cette évolution a des conséquences directes sur l’infrastructure. Les agents ne fonctionnent pas comme des chatbots centralisés. Ils ont besoin de données, d’accès, de capacité de calcul, de sécurité, d’orchestration et d’observabilité. Ils doivent parfois agir dans des environnements industriels, hospitaliers, financiers ou souverains où la latence, la confidentialité, la conformité et le contrôle sont critiques.

Une IA distribuée, du poste de travail au datacenter

La deuxième grande tendance est la distribution de l’IA. Dell ne défend pas une approche exclusivement cloud, ni une approche exclusivement on-premise. L’entreprise pousse une architecture continue, capable de faire fonctionner l’IA au bon endroit : sur un PC, une station de travail, un edge industriel, un datacenter privé, une AI Factory, un environnement hybride ou un cloud souverain.

Les annonces autour de Dell Deskside Agentic AI illustrent ce mouvement. Dell veut permettre aux équipes de développer, tester et exécuter localement des agents, avec des modèles allant de plusieurs dizaines de milliards jusqu’à un trillion de paramètres selon les configurations, en s’appuyant sur des stations de travail Dell Pro Precision, Dell Pro Max avec GB10 ou GB300, le stack NVIDIA NemoClaw et NVIDIA OpenShell. L’objectif affiché est clair : réduire la dépendance aux API cloud lorsque les coûts, la latence, la souveraineté ou la protection de la propriété intellectuelle deviennent critiques.

Dans le même temps, Dell a annoncé l’extension de son AI Factory avec NVIDIA, avec des architectures allant des workstations aux serveurs PowerEdge XE, jusqu’aux racks complets capables de supporter des workloads IA lourds. La logique est celle d’un continuum : ce qui s’expérimente au poste de travail doit pouvoir se déployer dans le datacenter, sans changer de modèle architectural.

Cette approche répond à une réalité économique. Comme l’a souligné Sathish Iyer, membre du CTO Office de Dell Technologies, l’IA d’entreprise sera « véritablement hybride » : certains usages resteront dans le cloud, d’autres fonctionneront dans des environnements privés, des clouds privés dédiés, des instances SaaS dédiées, des infrastructures locales ou des terminaux intelligents. Tout dépendra du cas d’usage, de la donnée, du coût et du niveau de contrôle recherché.

La souveraineté devient un effet direct de l’architecture agentique

La souveraineté numérique a traversé plusieurs discussions à Dell Technologies World, notamment dans les échanges autour de l’Europe. L’intérêt est que Dell ne la présente pas seulement comme un sujet réglementaire ou politique, mais comme une conséquence technique de l’IA agentique.

Pour John Roese, l’agentique rend la souveraineté plus réaliste parce qu’elle oblige à sortir d’une logique totalement centralisée. Là où la première vague d’IA poussait les entreprises à envoyer leurs données vers de grands environnements cloud, l’IA agentique nécessite souvent de rapprocher les modèles et les capacités de calcul des environnements métiers : hôpitaux, usines, infrastructures critiques, administrations, banques ou sites industriels.

Dell a surtout cherché à démontrer qu’il existait désormais une alternative au modèle d’IA entièrement centralisé dans le cloud. L’extension du partenariat avec Mistral AI en est l’un des symboles : les entreprises pourront déployer les modèles du champion français dans des infrastructures Dell contrôlées, sur site ou hybrides, afin de concilier performance, souveraineté et gouvernance des données.

Autour de cette approche, Dell multiplie les alliances avec les grands acteurs de l’IA. Google, OpenAI, Palantir, Reflection ou Grok doivent permettre aux entreprises de faire fonctionner des modèles avancés au plus près de leurs données et de leurs environnements métiers, sans dépendre exclusivement d’un cloud public centralisé. La logique est la même : permettre aux entreprises de faire fonctionner des modèles avancés là où les données, les usages métiers et les exigences de souveraineté l’imposent.

Les données et les modèles comptent plus que les clouds

Cette édition 2026 marque aussi un déplacement du centre de gravité : l’enjeu ne se joue plus seulement autour des grands clouds publics, mais autour de la capacité à déployer les bons modèles dans les bons environnements. Dans cette nouvelle phase, la valeur se déplace vers deux actifs clés : d’abord les données, qui donnent leur pertinence aux systèmes d’IA, puis les modèles, qui doivent pouvoir être déployés au bon endroit. John Roese le formule clairement : les clouds ne sont plus le centre unique du jeu, ce sont les modèles, et surtout leur capacité à fonctionner au plus près des données, qui deviennent décisifs.

L’annonce avec Mistral AI est particulièrement importante pour le marché européen. Dell a étendu sa collaboration avec Mistral afin d’intégrer ses modèles de langage, ses capacités de raisonnement et ses outils d’orchestration à la Dell AI Factory. Mistral utilise également l’infrastructure Dell AI Factory with NVIDIA, avec Dell PowerRack, Dell PowerEdge XE9712 et NVIDIA GB200 NVL72, pour soutenir l’entraînement et le déploiement de grands modèles. Pour les entreprises européennes, cette logique ouvre une alternative intéressante : ne pas choisir entre performance et contrôle, mais chercher une architecture capable de combiner modèles ouverts, modèles de pointe, modèles souverains et infrastructures maîtrisées.