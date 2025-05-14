Dernières publications
Chronique
Comment l’Arabie saoudite construit un système d’exploitation numérique à l’échelle d’une nation
Notre chroniqueur Stéphane Gervais a rencontré Ali Alhussein Hamidaddin, chief digital & information Officer de la Special Integrated Logistics Zone Company développée par Riyadh Integrated. L'occasion de comprendre comme l'Arabie saoudite se pense comme un "Royaume de l'IA".
Chronique
En 2026, l'IA sort des écrans pour transformer le monde physique
Le CES 2026 qui s'est tenu à Las Vegas début janvier l'a prouvé : de l'IA logicielle à l'IA industrielle, la rupture est moins un changement de technologie qu'un basculement structurel des approches, explique notre chroniqueur Stéphane Gervais.
Plongée dans Halos, le cadre Nvidia pour la sécurité de l’IA physique
Quels sont les plans de Nvidia pour "l'IA physique" ? Notre chroniqueur Stéphane Gervais a pu avoir un aperçu de la stratégie de l'entreprise sur les véhicules autonomes, à travers son projet "Nividia Halos" : il revient sur ses principales caractéristiques.
Transformation, infrastructures, souveraineté : ce que les leaders de l’IA ont vraiment dit à Miami
À Miami, le Tech Basel AI Summit 2025 a réuni plus de 400 dirigeants technologiques, chercheurs, investisseurs et responsables publics pour analyser les mutations profondes de l’intelligence artificielle. Notre chroniqueur Stéphane Gervais y était et analyse les principaux messages qui ont été passés en Floride.
IA, robotique, quantique : ce que Web Summit 2025 révèle du futur numérique
Avec le retour massif des investisseurs, l’essor de l’IA embarquée, la montée en puissance de la robotique intelligente et les annonces géopolitiques sur le compute, l’édition 2025 du Web Summit marque un tournant dans la transformation numérique mondiale, raconte notre chroniqueur Stéphane Gervais depuis Lisbonne.
Nvidia GTC Washington DC : quand l’IA devient le moteur de la nouvelle économie industrielle
Notre chroniqueur Stéphane Gervais était à Washington DC pour assister à l'évènement phare de l'automne de Nvidia. Il récapitule les tendances qui pèsent selon lui sur l'avenir de l'IA, à partir d'une sélection de verbatims de l'emblématique patron de la firme, Jensen Huang.
World Summit AI 2025 : le moment de vérité pour une IA sûre, souveraine et responsable ?
Notre chroniqueur Stéphane Gervais, de retour du World Summit AI, résume les principaux enseignements à tirer de la rencontre. Entre géopolitique et technologies les organisations participantes ont mis en avant leurs espoirs et leurs craintes sur leur futur avec l'intelligence artificielle.
L’IA trace les nouvelles frontières de l’innovation : que retenir de VivaTech 2025 ?
Présent dans les allées de VivaTech la semaine passée, notre chroniqueur Stéphane Gervais nous livre son regard de spécialiste de l'innovation habitué aux évènements mondiaux consacrés au sujet. Il nous partage ce qui l'a le plus marqué sur le salon.
CES 2025 : au-delà de la vitrine d'innovations technologiques, que retenir ?
De retour de Las Vegas, Stéphane Gervais revient dans cette nouvelle chronique sur ce qui l’a le plus marqué dans l’édition 2025 du Consumer Electronics Show, fort de 15 années à suivre l’évolution de cet évènement clé de la tech. Tour d’horizon entre IA, quantique et robotique.
AI World Summit 2024 : l’IA à l’épreuve du sens
Dans sa nouvelle chronique, Stéphane Gervais revient sur sa participation à l’évènement mondial de référence de l’IA, au Pays-Bas. La réglementation et les enjeux d’IA responsable ont été un filtre permanent pour donner du sens aux technologies et aux innovations présentées.
Le stockage de données sur ADN Synthétique : une révolution nécessaire ?
Face au contexte de croissance exponentielle des données, notre chroniqueur Stéphane Gervais analyse le potentiel d’une innovation majeure à la frontière de la biologie, de la chimie et de l’informatique : le stockage sur ADN Synthétique. Il relate son échange avec Marc Antonini, médaille de l’Innovation du CNRS 2023 et spécialiste du sujet.