Le stockage de données sur ADN Synthétique : une révolution nécessaire ?

Face au contexte de croissance exponentielle des données, notre chroniqueur Stéphane Gervais analyse le potentiel d’une innovation majeure à la frontière de la biologie, de la chimie et de l’informatique : le stockage sur ADN Synthétique. Il relate son échange avec Marc Antonini, médaille de l’Innovation du CNRS 2023 et spécialiste du sujet.