Dans les couloirs des entreprises, lors de nos dîners et de nos échanges avec les COMEX, j'entends de plus en plus souvent la même phrase, prononcée à voix basse par des DSI qui n'ont pourtant pas l'habitude de se plaindre : "je ne sais plus de qui je dépends".

Elle résume des situations variées. Un renouvellement de licence qui arrive avec une hausse à deux chiffres et un délai de réponse de trois semaines. Un contrat signé depuis huit ans dont personne n'a jamais chiffré la sortie. Des fonctions d'IA qui s'invitent dans les mises à jour, sans figurer dans aucun contrat, et qui recréent en quelques mois la dépendance qu'on croyait jugulée. Et derrière chaque fournisseur, des prestataires de deuxième ou de troisième rang dont certains ignorent jusqu'au nom du donneur d'ordre final.

Ce n'est plus un sujet de doctrine ni de souveraineté comme slogan. C'est un sujet de continuité d'activité, de budget et de liberté d'action. Et s'il y a bien un aspect que beaucoup de dirigeants du numérique ont appris ces dernières années, c'est qu'il doit se traiter maintenant, pas au moment de l'échéance contractuelle, quand la marge de négociation s'est refermée depuis longtemps.

Ce que deux années de travail collectif ont produit

Depuis près de deux ans, nos Do Tanks sur la maîtrise des dépendances technologiques d'Alliancy réunissent des organisations utilisatrices, DSI, achats, juridique, et des acteurs de la technologie, porteurs d'alternatives françaises et européennes. De cette confrontation ne sort pas un rapport de plus, mais plutôt une feuille de route opérationnelle, par métier et par horizon : ce qu'un COMEX doit décider dans les six mois, ce que le juridique doit faire figurer dans les contrats, ce que les achats doivent noter dans les appels d'offres, ce que la DSI doit diagnostiquer, éprouver et empêcher de se recréer.

Trois convictions traversent ces travaux. La première, les participants l'ont répétée à chaque atelier : l'ambition de changer commence par le board. Tant que le sujet reste porté par la seule DSI, il ne produit que des analyses ; il change de nature quand une instance de gouvernance en demande le compte rendu. La deuxième : la dépendance n'est pas un état à corriger, c'est un flux à surveiller, car elle se recrée en permanence. La troisième : il est moins utile de se demander si un contrat intègre une clause de réversibilité que d'obtenir une réponse à la question très opérationnelle « en combien de mois pouvons-nous basculer ? ». La théorie ne vaut que si on arrive à l'éprouver et à obtenir des leviers pour rééquilibrer des rapports de force bien concrets.

Ce qui se passera le 7 décembre

Le lundi 7 décembre, chez Sia Partners, rue du Sentier à Paris, nous allons faire ce qu'Alliancy sait faire de mieux : mettre autour de la même table ceux qui ont vécu ces arbitrages et ceux qui sont en train de les préparer. En ouverture, Alain Nguyen, directeur délégué SI des Jeux de Paris 2024, reviendra sur ce qui a le plus changé depuis un an et sur l'état de nos dépendances. Djilali Kiès, ex-DSI de TDF et expert auprès de l'IRN, prendra le relais avec la feuille de route du Do Tank mené en 2026 et ce que devient la transformation souveraine à l'ère de l'IA.

Viendront ensuite trois regards d'Ecosystem Advisors sur leurs expériences récentes. Philippe Sersot (CAGIP), François Raynaud (EDF Commerce) et Cyrille Chausson, ex-analyste IDC, aborderont les enjeux des achats, de la réversibilité et des communs numériques. Lors d'une table ronde, de DSI à DSI, deux praticiens qui ont pris la plume nous diront comment ils ont abordé ces problématiques dans leur organisation. Nouamane Cherkaoui, directeur général adjoint de BPCE Solutions Informatiques, auteur de « Sous l'emprise du code : comment le numérique menace la souveraineté des États », et Benjamin Maillard, DSI de Comutitres, auteur de « La DSI augmentée : de l'expérimentation à une capacité IA gouvernée », s'exprimeront sans filtre et sans slide de façade, comme je sais qu'ils en ont l'habitude.

Et nous ouvrirons le prochain cycle : les nouvelles dépendances amenées par l'IA. David Martineau, Global Chief AI Officer de Sia Partners, avec qui nous organisons le programme 2027, nous livrera son analyse. Car l'IA ne se contente pas d'ajouter une couche de dépendances, elle les démultiplie. Ne pas recréer avec l'IA les verrous d'hier : voilà le sujet clé qui nous réunira dans les prochains mois.

C'est pourquoi cette soirée est un lancement autant qu'un aboutissement. Ce sera une soirée de travail et d'inspiration, pas un salon. Une quarantaine de places, réservées aux DSI et à leurs équipes. Ceux qui viennent pourront activement comparer, interroger et repartir avec ce qui est actionnable dans les quatre-vingt-dix prochains jours.

Les déterminés se rassemblent

J'ai écrit il y a quelques mois que la maîtrise des dépendances ne se construit pas en solitaire. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Aucune organisation ne sortira seule d'un rapport de force déséquilibré ; collectivement, toutes peuvent reprendre la main, avec des outils, des clauses, des critères d'achat et une gouvernance qui permet d'avancer sur un chemin sinueux.

Nous n'avons pas besoin d'un grand soir. Nous avons besoin de trajectoires. Si la vôtre doit commencer quelque part, le 7 décembre est un bon point de départ.