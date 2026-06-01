ETAP déploie son jumeau numérique électrique en France 

La rencontre entre l’éditeur de logiciels ETAP, filière de Schneider Electric, et la presse, ce jeudi 28 mai, a réuni plusieurs membres de la direction du groupe, dont Tanuj Khandelwal, CEO d’ETAP, Yohann Riffard, Country Leader France, et Dominique Morice, Vice President of R&D. L’objectif était d’inscrire plus clairement la stratégie de l’éditeur dans le contexte français, alors que les infrastructures liées à l’intelligence artificielle deviennent un sujet central de planification énergétique et industrielle. ETAP met en avant son positionnement sur les infrastructures électriques critiques, avec une approche centrée sur la modélisation et la simulation avancées des systèmes électriques. L’entreprise s’adresse à un écosystème large incluant opérateurs de data centers, hyperscalers, ingénieries et gestionnaires de réseaux, dans un contexte de forte accélération des projets d’IA en Europe et en France.

Concevoir et piloter les infrastructures critiques

Au cœur de l’annonce, ETAP déploie en France un jumeau numérique électrique enrichi par l’intelligence artificielle, destiné à la conception et à l’exploitation des infrastructures électriques des data centers et des AI factories. La technologie repose sur la création d’une réplique numérique fidèle d’un système électrique, alimentée par des données en temps réel, des modèles d’équipements validés et des algorithmes de simulation avancés. Cette approche permet de reproduire le comportement d’un réseau électrique dans différentes conditions d’exploitation, afin d’anticiper les contraintes de charge, de tester des scénarios de fonctionnement, d’évaluer les risques de défaillance et d’optimiser la performance énergétique. Elle vise également à faciliter la conception d’architectures électriques plus modulaires et évolutives, adaptées à des infrastructures de calcul dont la consommation peut varier fortement selon les charges des processeurs et des GPU.

AI factories et montée en complexité du réseau électrique

ETAP positionne sa technologie en réponse à la montée en complexité des infrastructures liées à l’IA, notamment les AI factories, caractérisées par une densité de puissance nettement supérieure à celle des data centers traditionnels. Cette évolution entraîne de nouvelles contraintes sur la conception électrique, le raccordement au réseau et la gestion opérationnelle des charges. Dans ce contexte, l’enjeu n’est plus uniquement de dimensionner des infrastructures, mais de mieux comprendre et simuler leur comportement dynamique. ETAP met en avant son expérience auprès des acteurs du secteur aux États-Unis ainsi que son implantation de longue date en France pour accompagner cette transformation de la chaîne de valeur.

Une intégration avec NVIDIA autour du “chip-to-grid”

La solution s’inscrit également dans la collaboration entre ETAP et NVIDIA, notamment autour de la plateforme Omniverse et de l’approche dite “chip-to-grid”. Celle-ci vise à relier plus finement les besoins de calcul des puces d’intelligence artificielle et les contraintes des réseaux électriques, en passant d’une logique de consommation agrégée à une modélisation plus granulaire des charges dynamiques. L’objectif est de mieux anticiper l’impact énergétique des workloads IA et d’améliorer la planification des capacités, la fiabilité des infrastructures et leur efficacité énergétique, depuis la conception des systèmes jusqu’à leur exploitation opérationnelle.