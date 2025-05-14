Protection des données

L’Europe s’interroge sur l’avenir de son modèle à l’occasion du Data Protection Day 2026

Le 28 janvier 2026, le Conseil de l’Europe et le Contrôleur européen de la protection des données réunissent décideurs publics, régulateurs et experts à Bruxelles pour débattre de l’évolution des cadres européens de protection des données, près de dix ans après l’entrée en application du RGPD.