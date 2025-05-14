Dernières publications
Souveraineté numérique
Reprendre le contrôle sans s’isoler, l’urgence stratégique des entreprises européennes
Au MEMORITY DAY – Identity Rocks!, experts IT et dirigeants ont posé un constat clair : l’autonomie numérique européenne passera par des usages concrets, des outils performants et une transformation réelle des entreprises, bien plus que par des décisions politiques.
Santé
Outscale et Cerba Healthcare misent sur l’IA souveraine pour transformer le parcours patient
La société cloud souveraine Outscale, marque de Dassault Systèmes, s’allie au groupe de biologie médicale Cerba HealthCare pour déployer une plateforme numérique centralisée dopée à l’intelligence artificielle.
Politique publique
L’État lance France Legaltech pour structurer l’essor de l’IA juridique française
Piloté par la Direction générale des Entreprises, le programme France Legaltech dévoile sa première promotion de start-up spécialisées dans l’intelligence artificielle appliquée au droit, avec l’objectif de moderniser les pratiques juridiques et renforcer la souveraineté numérique.
Sopra Steria prévoit plus de 8 500 recrutements en 2026 pour accompagner l’industrialisation de l’IA
Dans un contexte de tensions géopolitiques et de montée en puissance des enjeux de souveraineté numérique, Sopra Steria annonce un vaste plan de recrutements en 2026, axé sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les systèmes critiques.
urgence business
Achats et innovation : l’équation à revoir
Face à l’accélération de l’innovation, les directions achats doivent abandonner leurs pratiques traditionnelles pour devenir un levier stratégique de compétitivité.
Santé et souveraineté
La CAIH dévoile un plan stratégique et lance un programme open source pour réduire la dépendance numérique des hôpitaux
La centrale d’achat informatique hospitalière (CAIH) engage une nouvelle feuille de route sur cinq ans et initie le programme Alternative, destiné à bâtir un socle numérique souverain pour les systèmes d’information de santé.
Baromètre cyber
Docaposte met en lumière le décalage entre perception du risque et exposition réelle
Lors de sa Matinale cybersécurité organisée au Musée de La Poste à Paris, Docaposte a présenté son baromètre 2025 réalisé avec Cyblex Consulting, révélant un écart préoccupant entre sentiment de maîtrise du risque et réalité des cyberattaques subies par les organisations.
Innovation publique
Start-ups et grands comptes : les achats innovants poursuivent leur progression en France
Le rapport 2025 de l’Observatoire des relations entre startups et grands comptes met en évidence une hausse marquée de la commande publique innovante, tout en pointant des freins persistants dans les coopérations.
IA et santé
L’Hôpital Foch déploie un assistant médical d’IA pour automatiser les comptes rendus de consultation
L’Hôpital Foch a annoncé la signature d’un partenariat avec l’entreprise européenne Tandem Health pour déployer un assistant médical reposant sur l’intelligence artificielle, destiné à générer automatiquement des comptes rendus médicaux lors des consultations.
Startups
Le Crédit Agricole d’Île-de-France lance BLOOMUP, une structure dédiée aux startups à impact
Livre Blanc
IA en entreprise : 2026, l’heure de la discipline avant la magie
L’IA générative n’est plus un sujet d’expérimentation, mais un sujet de gouvernance, de données et de stratégie. En 2026, les échecs massifs ne viennent plus de la technologie, mais d’une absence de méthode claire et de pilotage des projets.
Souveraineté numérique
88 % des agents publics ne font pas de la souveraineté une priorité
Une étude Ipsos réalisée pour Lecko montre que la souveraineté numérique reste un critère secondaire pour une large majorité des agents publics, malgré un discours politique et institutionnel très présent sur le sujet.
cyber mobilité
Hexatrust et Mobilians s’allient pour renforcer la protection numérique de la filière automobile
Hexatrust et Mobilians ont officialisé un partenariat visant à accompagner les entreprises de la mobilité face à la montée des cybermenaces, avec la mise à disposition d’un outil d’autodiagnostic et un dispositif d’accompagnement dédié.
Protection des données
L’Europe s’interroge sur l’avenir de son modèle à l’occasion du Data Protection Day 2026
Le 28 janvier 2026, le Conseil de l’Europe et le Contrôleur européen de la protection des données réunissent décideurs publics, régulateurs et experts à Bruxelles pour débattre de l’évolution des cadres européens de protection des données, près de dix ans après l’entrée en application du RGPD.
Confiance numérique
Les entreprises françaises encore peu préparées face aux risques de falsification et d’usurpation d’identité
Une étude Ipsos Digital pour Yousign, publiée le 27 janvier 2026, met en lumière les fragilités persistantes de la confiance numérique dans les entreprises françaises, malgré la généralisation de la signature électronique.
Souveraineté numérique
Anne le Hénanff expose les trois leviers de la stratégie française
Au ministère de l’Économie, les Rencontres de la souveraineté numérique ont réuni pouvoirs publics et acteurs du secteur. La ministre déléguée chargée du Numérique a présenté les principaux leviers d’une stratégie fondée sur la mesure des dépendances, la préférence européenne et la commande publique.
économie mondiale
Davos 2026 : l’IA, l’énergie et la souveraineté redessinent l’agenda mondial
Au Forum économique mondial de Davos 2026, l’intelligence artificielle s’est imposée comme un enjeu stratégique global. Emploi, énergie et souveraineté numérique ont dominé les débats, révélant une même inquiétude : la course technologique redéfinit en profondeur les rapports de force économiques et géopolitiques.
Baromètre
Cybersécurité : des attaques moins nombreuses mais plus graves pour les entreprises françaises
Le 11ᵉ Baromètre annuel de la cybersécurité du CESIN, réalisé par OpinionWay, dresse un état des lieux des menaces, des pratiques et des priorités des organisations françaises face au risque cyber.
Univers virtuels
France 2030 : 11 projets retenus pour structurer une filière française des univers virtuels immersifs
Dans le cadre du plan France 2030, l’État a sélectionné 11 projets visant à structurer une filière nationale des univers virtuels immersifs, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, des briques technologiques aux usages industriels, médicaux et de formation.
Innovation publique
Bordeaux : un projet de campus IA à 3 milliards d’euros porté par des acteurs privés
Un projet de pôle numérique dédié à l’intelligence artificielle est en préparation à Bordeaux-Lac. Baptisé BXIA, il prévoit la construction de plusieurs data centers à partir de 2028, pour un investissement annoncé de 3 milliards d’euros, financé par un fonds d’investissement privé.
Impact IA
IA et management : une fracture générationnelle se creuse dans les entreprises
Un sondage OpinionWay pour KEDGE Business School met en lumière des écarts marqués entre générations de managers dans l’usage de l’intelligence artificielle et la manière dont elle transforme les pratiques managériales.
Politique publique
L'Essonne modernise la supervision de son système d'information
Le Conseil départemental de l'Essonne a déployé une solution de supervision centralisée de son système d'information. L'objectif est d’anticiper les incidents et sécuriser les services publics dans un département de 1,3 million d'habitants.
services publics
Infrastructures numériques : cinq entreprises françaises sélectionnées pour l'export
Le gouvernement a dévoilé lundi les lauréats de l'appel à projets FASEP 2025 dédié aux infrastructures numériques. Cinq entreprises, majoritairement des PME, vont bénéficier d'un soutien financier pour exporter leur savoir-faire.
Recherche
L’Université de Strasbourg et l'Inria créent une antenne commune dédiée aux sciences du numérique
L’Université de Strasbourg et l’Inria ont officialisé la création de l’Antenne Inria de l’Université de Strasbourg afin de structurer et renforcer leur coopération en recherche, formation et innovation dans le domaine du numérique.
collectivités locales
Bordeaux Métropole adopte un cadre pour encadrer l’usage de l’IA dans l’action publique
La collectivité s’est dotée d’un cadre éthique et opérationnel pour l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ses politiques publiques, afin d’en encadrer les usages et d’en limiter les risques juridiques, sociaux et environnementaux.