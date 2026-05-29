revue express'

IA, cloud, souveraineté : la facture explose et l’État reprend la main

Cette semaine, Microsoft alerte sur le coût réel de l’IA, la facture cloud bondit de 140 milliards d’euros et l’État veut reprendre le contrôle des usages d’IA dans les ministères.

Fiona Slous Journaliste | Alliancy média

Publié hier à 5h03 | Mis à jour hier à 9h58 Lecture 1 min.