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IA, cloud, souveraineté : la facture explose et l’État reprend la main

Cette semaine, Microsoft alerte sur le coût réel de l’IA, la facture cloud bondit de 140 milliards d’euros et l’État veut reprendre le contrôle des usages d’IA dans les ministères.

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Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié hier à 5h03 | Mis à jour hier à 9h58

Lecture 1 min.

  • Cette semaine, l’IA casse un mythe : non, elle ne fait pas toujours économiser. Microsoft révèle dans un rapport interne que certains déploiements coûtent plus cher qu’un salarié, et suspend même certaines licences Claude jugées trop coûteuses à exploiter.

  • Et la facture globale dérape : +140 milliards d’euros par an pour le cloud et les logiciels selon une étude Apptio. Inflation des prix et explosion des usages IA tirent les budgets IT vers le haut.

  • Mistral change d’échelle : la start-up vise 1 gigawatt de puissance de calcul et 4 milliards d’euros pour bâtir une offre complète, du modèle aux infrastructures, avec un cap clair sur l’industrie.

  • L’État veut reprendre la main sur ses IA : Sébastien Lecornu annonce vouloir rationaliser les usages et limiter les ministères à deux assistants, dont une solution souveraine testée par 10 000 agents.

  • Enfin, la CNIL sanctionne Iqvia : 5 millions d’euros d’amende pour exploitation illégale de données de santé à grande échelle, notamment à des fins commerciales.

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