La Caisse des Dépôts s’allie à Mistral AI

Le groupe Caisse des Dépôts annonce un partenariat avec Mistral AI afin d’accélérer le déploiement de solutions d’intelligence artificielle générative et l’accès à des capacités de calcul avancées. L’accord s’inscrit dans le cadre d’un dispositif structuré autour de deux volets : le déploiement d’outils d’IA générative et l’acquisition de ressources GPU pour soutenir les usages à grande échelle. Fait notable, 19 filiales du groupe se sont regroupées dans une logique d’achat mutualisé, avec l’objectif de soutenir l’écosystème technologique européen tout en rationalisant les investissements. Pour la direction du groupe, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de la commande publique un levier de soutien à la souveraineté numérique et au développement d’acteurs technologiques locaux.

Une industrialisation de l’IA à grande échelle

Le partenariat prévoit un déploiement massif des outils d’IA au sein du groupe, avec près de 40 000 licences d’IA générative dès le lancement, et une montée en charge pouvant atteindre 100 000 utilisateurs sur la durée du contrat. Cette approche vise à diffuser largement les usages de l’IA dans les métiers du groupe, tout en structurant leur adoption. Au cœur du dispositif, la création d’une « IA Factory » doit permettre d’industrialiser les déploiements, d’accompagner les usages et de soutenir les acteurs publics et territoriaux. L’ambition affichée est de faciliter l’accès aux technologies les plus performantes du marché, tout en garantissant des exigences élevées en matière de souveraineté, de conformité réglementaire, de sécurité des données et de performance économique.

Un levier du plan Horizon numérique 2030

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du plan stratégique « Horizon numérique 2030 » porté par la Caisse des Dépôts, qui prévoit une mobilisation de 18 milliards d’euros d’ici la fin de la décennie pour soutenir la transformation numérique de l’économie française et européenne. L’objectif est de renforcer la souveraineté technologique des territoires tout en accompagnant les grandes transitions économiques. Au-delà du déploiement technologique, les deux partenaires mettent en avant une vision commune d’une IA européenne, indépendante et alignée avec des principes de transparence et de confiance. Le partenariat vise ainsi à concilier performance technologique, maîtrise des données et développement d’un écosystème numérique souverain, au service des missions d’intérêt général et des services publics.