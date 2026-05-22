La pénurie de talents menace l’ambition IA 

L’intelligence artificielle ne se contente pas de calculer, elle consomme des infrastructures… et des compétences. C’est le constat dressé par une étude Randstad, fondée sur l’analyse de 50 millions d’offres d’emploi, dont 4 millions en France. Entre 2022 et 2025, la demande de profils techniques et industriels liés aux centres de données a progressé de 49,9 %, contre 22,4 % pour les fonctions tertiaires. L’écart est net. Il traduit une transformation silencieuse du marché du travail, où la montée en puissance de l’IA agit comme un catalyseur. Derrière les promesses d’automatisation et de productivité, une réalité s’impose. Les infrastructures physiques deviennent le socle stratégique de l’économie numérique. Et leur exploitation repose sur des compétences spécifiques, difficiles à mobiliser.

Des métiers invisibles pourtant critiques

Cette dynamique redessine la hiérarchie des métiers, en faisant émerger des profils longtemps restés dans l’ombre. La croissance des data centers s’accompagne d’une hausse spectaculaire des besoins en techniciens de maintenance (+47 %), en spécialistes du génie climatique (+57 %) ou encore en soudeurs (+69 %). Loin de l’image d’un numérique immatériel, ces infrastructures reposent sur une mécanique industrielle exigeante. Refroidir, alimenter, sécuriser. Chaque fonction devient critique. Cette mutation s’incarne aussi dans les délais de recrutement, passés de 21 à 41 jours en trois ans pour ces profils. Le marché se tend. Et il ne s’agit plus seulement d’attirer des développeurs, mais de mobiliser toute une chaîne de compétences techniques, au croisement de l’énergie, du bâtiment et de l’IT.

Des retraités sans relève

À mesure que les besoins explosent, le réservoir de talents se contracte. L’étude met en évidence un déséquilibre structurel, alimenté par un manque d’attractivité des filières industrielles et par une vague de départs à la retraite estimée à un million d’ici 2030 . Cette contraction intervient alors même que les projets de data centers se multiplient, encouragés par leur statut récent de projets d’intérêt national majeur. L’écart entre l’offre et la demande s’élargit mécaniquement. Près de 48 % des recrutements industriels sont déjà jugés difficiles par les entreprises. Dans ce contexte, la pénurie ne relève plus d’un simple ajustement conjoncturel. Elle s’ancre dans la durée et menace directement la capacité à déployer et maintenir des infrastructures critiques.

Revaloriser les métiers ou subir

Ce déséquilibre révèle une contradiction persistante dans les stratégies numériques. L’IA est pensée comme une révolution logicielle, alors qu’elle repose sur une base industrielle lourde, énergivore et exigeante en compétences hybrides. Les métiers techniques évoluent vers des fonctions de haute précision, mêlant expertise digitale et maîtrise énergétique, sans bénéficier encore d’une reconnaissance à la hauteur des enjeux. Le risque n’est pas seulement opérationnel. Il est stratégique. Faute de talents, les ambitions de souveraineté numérique pourraient se heurter à une limite très concrète. Celle de la main-d’œuvre. À l’heure où les investissements s’accélèrent, la question n’est plus seulement de construire des data centers. Elle consiste à savoir qui pourra réellement les faire fonctionner.