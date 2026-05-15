La souveraineté numérique bute encore 

7ème sur 25, c’est la place que la France occupe sur l’index de résilience en intelligence artificielle par pays, divulgué ce 13 mai 2026 au centre parisien de l’Inria. Elle obtient le score de 28 sur 40 et égalise avec Taiwan et la Suisse. « Les États-Unis et la Chine sont en tête, avec 36 points, à égalité », note Arno Pons, délégué général de la fondation Digital New Deal, expliquant que l’étude se basait sur l’Indice de Résilience Numérique (IRN). Cet outil, né après l’onde de choc administrée par l e rapport du Cigref sur la dépendance technologique française, se fonde sur 8 piliers de résilience : stratégique, supply-chain, technologique, sécurité, data & IA, opérationnelle, économique & juridique et environnementale.

“Le tiers monde du numérique”

Si le constat semblait rassurant, ce n'était pas le cas des intervenants de la matinale "Résilience et autonomie numériques”, organisée par Wavestone, le MEDEF, l’ Inria et le Digital New Deal. « Après nous avoir enfermés dans leurs écosystèmes lors des années 2010, les GAFAM remettent ça. Les hyperscalers servent souvent de porte d’entrée, et l’IA vient désormais consolider l’ensemble de leurs offres. C’est, en quelque sorte, le dernier clou dans le cercueil. », résume crument Arno Pons. « Nous sommes le tiers-monde de l’infrastructure numérique », image de son côté Yann Lechelle, PDG de Probabl.

Leur pessimisme se comprend à la lecture de l’enquête menée par Wavestone, dévoilée à l’occasion. « L’enseignement principal de cette étude, c’est la division », affirme Imène Kabouya, partenaire IA et résilience numérique de Wavestone. Sur les 500 dirigeants d’entreprises françaises interrogés, moins de la moitié (48%) ont déclaré avoir engagé des premières actions pour renforcer leur résilience numérique. Et les chiffres baissent lorsqu’on s’approche du concret. Une entreprise sur sept seulement dispose aujourd’hui d’une véritable stratégie formalisée de résilience numérique.

Penser long terme