Dernières publications
PRIX
France Travail, Dailymotion et AXA remporte la distinction Elisabeth Moreno
Opérationnel
Conseils concrets et limites hiérarchiques : quand les DSI s’attaquent à la souveraineté
Ce jeudi 12 février 2026, de nombreux intervenants ont partagés comment ils traduisaient leur volonté de souveraineté en plan d’action. Retour sur l’Observatoire du Club des Responsables d'infrastructure, de technologies et de Production informatique (CRiP).
Naval et Thales signe un partenariat pour une IA souveraine
Le groupe de défense Naval s’allie à Thales, en investissant dans son accélérateur d’intelligence artificielle nommé CortAIx. Leurs différentes ingénieries se lieront pour développer des solutions d’IA souveraines, utiles dans de nombreux secteurs clés.
Quantique
"ColibriTD, Champion Systematic 2026 : l’ambition quantique française face au défi de la souveraineté"
La startup française, récompensée pour son approche hybride du calcul quantique, cible des secteurs stratégiques comme la finance et la défense. Un partenariat avec IBM Quantum rappelle cependant les enjeux d’indépendance technologique.
Interview
Fouad Zhari, CEO de SustainIT : “Il y a beaucoup de data centers vétustes”
Explosion de l’IA, contraintes énergétiques et infrastructures vieillissantes : les data centers sont sous pression. Pour Fouad Zhari, CEO de SustainIT, l’enjeu est clair : moderniser des installations encore trop vétustes afin de concilier performance numérique et sobriété environnementale, dans un contexte où l’intelligence artificielle fait exploser les besoins en énergie.
Clusif
Panocrim : une année 2025 marquée par la situation géopolitique
Selon le Clusif de ce 15 janvier, l’année 2025 se caractérise par son enchainement d’attaques numériques, de manipulations et de découverte de nouvelles vulnérabilités. Le tout dans un contexte géopolitique omniprésent, laissant place aux ingérences.
Interview
« La cybersécurité industrielle commence par les équipes »
Pour Samuel Braure, Regional Cybersecurity Manager chez Schneider Electric, la cybersécurité des systèmes industriels commence par les personnes. Il explique comment former les équipes, articuler IT et OT et sécuriser toute la chaîne de valeur, afin de renforcer la résilience des sites industriels face aux risques et aux exigences de la réglementation NIS 2.
ÉTUDE
Levées de fonds françaises : concentration en Île-de-France et rotations stratégiques vers la Deeptech
Publiée par KPMG, l’étude Tech Insights 2025 montre que la France conserve la 2ᵉ place européenne des levées de fonds avec 7,2 Md€, portée par l’Apps & Tech d’entreprise, la Sustainability Tech et la santé numérique, concentrées en Île-de-France.
La région Occitanie ouvre un nouveau chapitre de la souveraineté numérique
Au Do Tank « Dépendances technologiques, libertés d’action », Marc Sztulman, conseiller régional Occitanie, revient sur la démarche de la région et de la CANUT pour doter les collectivités d’une suite collaborative fondée sur des usages concrets.
NumÉco, un levier pour verdir le numérique de l’État
Responsable du programme NumÉco à la DINUM, Mélanie Raphaël pilote l’accompagnement des ministères dans la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. De la stratégie à la formation des équipes, le dispositif vise à structurer une transformation durable des pratiques, du matériel aux services numériques.
Sobriété hydrique du numérique : l’enjeu invisible qui devient réglementaire
Longtemps ignorée, la consommation d’eau du numérique s’impose désormais dans le débat public. Stress hydrique, centres de données et nouvelles obligations de transparence : au Green Tech Forum 2025, Emma Le Boulicaut décrypte la montée en puissance de cet enjeu.
Clouds souverains, cas d’usage verticaux, commande publique : la nouvelle équation IA française
La Cour des comptes trace sa feuille de route pour l’IA en France : un rapport, publié le 19 novembre 2025, propose de structurer la politique publique via un secrétariat interministériel. Objectif : aider les entreprises à dépasser le paradoxe de l’IA et à créer de la valeur grâce à des cas d’usages métiers.
Calcul quantique : la face cachée du coût énergétique
Alors que le quantique nourrit espoirs industriels et ambitions nationales, les chercheurs rappellent l’ampleur des inconnues. Entre promesses difficilement étayées, pressions liées au financement et communication parfois excessive, la technologie reste loin des certitudes affichées.
Souveraineté numérique : la CANUT initie un environnement collaboratif à l’échelle du pays
Au Cyber Campus, lors du Do Tank « Dépendances technologiques, libertés d’action », Vincent Deleau, Directeur Général de la CANUT, lance une consultation appuyée par la région Occitanie pour déployer un environnement collaboratif souverain à l’échelle nationale.
“La CANUT est le bras armé des établissements publics”
Vincent Deleau, DG de la CANUT, détaille comment la Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms aide les établissements publics français à suivre le rythme rapide des innovations numériques. En mutualisant leurs besoins, elle sécurise les marchés, facilite l’accès aux technologies et accompagne la transition vers des solutions souveraines.
Réunir pour mieux conquérir : les startups françaises de la cyber à l’assaut du marché européen
Les startups françaises de la cybersécurité doivent naviguer entre financements complexes, nouvelles réglementations et besoins de partenariats. Entre guichets uniques, exigences européennes et montée en compétence, l’enjeu est désormais de se structurer pour mieux conquérir l’Europe.
Data centers : un guide pour accélérer
Roland Lescure et Anne Le Hénanff dévoilent un guide pour faciliter l’implantation de nouveaux data centers en France, après les annonces lors du Sommet pour l’IA il y a 10 mois. Destiné aux collectivités et investisseurs, il vise à accélérer l’accueil de ces infrastructures clés pour la souveraineté numérique, en clarifiant les démarches à suivre.
« Avec ESTIA, l’Europe doit enfin peser dans la souveraineté numérique »
À l’heure où l’aéronautique et la défense basculent vers le cloud, l’IA et les jumeaux numériques, l’industrie appelle l’Union européenne à clarifier les règles du jeu. En marge du Sommet franco-allemand, Pascal Belmin, responsable des affaires réglementaire et aéronautique de l'UE pour le groupe Airbus, se fait porte-voix de la nouvelle alliance ESTIA et plaide pour un cadre commun permettant à l’Europe de reprendre la main sur ses technologies critiques et de peser dans les arbitrages législatifs à venir.
L’Europe lance la course pour une IA souveraine
Un nouvel appel à manifestation d’intérêt, adossé au PIIEC, vise à sélectionner d’ici janvier 2026 les projets capables de bâtir une IA vraiment européenne et de renforcer l’autonomie technologique du continent.
L’IT chez BNP Paribas : “Ma priorité, c’est l’industrialisation des projets d’IA générative”
Avec presque 10 ans d’expérience et plus de 800 projets menés en matière d’IA, BNP Paribas a éprouvé sa stratégie sur les usages de l’intelligence artificielle au sein du groupe. Su Yang, Head of AI for transaction banking and Head of AI and IT innovation chez BNP Paribas, détaille pour nous ses procédés nouvellement mis en place, tels que la plateforme LLM as a Service.
Adopt AI 2025 : le salon où l’Europe veut transformer l’IA en impact concret
En réunissant au Grand Palais plus de 25 000 décideurs, experts et dirigeants publics, Adopt AI 2025 ambitionne de faire passer l’intelligence artificielle du concept à la mise en production. Entre souveraineté numérique, industrialisation des usages, conformité à l’AI Act et démonstrations métier, l’événement veut devenir le rendez-vous où l’Europe cesse de parler de l’IA… pour enfin l’adopter.
European Cyber Week : “un salon qui a atteint sa maturité”, selon le Vice-amiral Arnaud Coustillère
Le Vice-amiral d’escadre Arnaud Coustillère revient sur la 10ᵉ édition de l’European Cyber Week, marquée par des tensions géopolitiques et un conflit futur probable. C'est aussi l’occasion pour lui de partager des initiatives comme les Cadettes de la Cyber.
Tempête cyber : l’ANSSI et la DGSE lancent l’alerte générale
Le 18 novembre, à Rennes, lors de l’European Cyber Week, l’Anssi et la DGSE ont appelé les collectivités et les entreprises à se préparer au risque d’une « tempête cyber parfaite ». Les deux institutions ont rappelé l’urgence de renforcer les défenses numériques, alors que la France manque de spécialistes. Elles anticipent une montée des menaces, entre attaques ciblées, enjeux de souveraineté technologique et future entrée en vigueur de NIS 2.
ECW 2025 : Une dixième édition marquée par un souhait de fédération des écosystèmes
Du 17 au 20 novembre 2025 a lieu la dixième édition de l’European Cyber Week. L’évènement réunit à Rennes les entreprises, les étudiants et surtout, les militaires. L’occasion pour ces derniers de rappeler l’enjeu majeur d’une potentielle crise de haute intensité dans le cyberespace.
Choose France - Édition France : le numérique sort du lot
À l’occasion de l’édition France du sommet Choose France, organisé le 17 novembre 2025 à Paris, Bercy a affiché 30,4 milliards d’euros d’investissements destinés à consolider la souveraineté économique. Derrière ces annonces réchauffées, un constat s’impose : le numérique s’affirme comme l’un des secteurs les plus dynamiques du moment, porté par une série de nouveaux projets majeurs.