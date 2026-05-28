L’AFNUM mobilisée à Paris pour porter les priorités de l’industrie numérique au G7 2026 

Le G7 Numérique réuni, depuis le 27 et jusqu’au 29 mai à Paris, ministres et acteurs internationaux du secteur technologique autour des enjeux de compétitivité, d’intelligence artificielle et de résilience des infrastructures numériques. Dans ce cadre, l’AFNUM prend part à plusieurs événements organisés en marge des discussions officielles. Le 27 mai, l’organisation à participée à un échange entre entreprises françaises et canadiennes consacré au cloud souverain et aux technologies quantiques, en présence de Anne Le Henanff et d’Evan Solomon. Le 28 mai, Stella Morabito, déléguée générale de l’AFNUM, anime une table ronde organisée dans le cadre du Business 7 (B7) du MEDEF. L’AFNUM participe également au sommet TECH7, groupe d’engagement officiel du numérique auprès du G7.

Cybersécurité, IA et données parmi les priorités défendues

À l’occasion de ces échanges, l’AFNUM souhaite promouvoir une coopération internationale renforcée entre les membres du G7 afin de sécuriser les chaînes de valeur numériques et accélérer le déploiement d’infrastructures numériques résilientes. L’organisation appelle également à une convergence des standards de cybersécurité entre les pays du G7 afin de limiter la fragmentation réglementaire et de renforcer la protection des infrastructures critiques. Elle défend par ailleurs la mise en œuvre du principe de libre circulation des données dans un cadre de confiance (« Data Free Flow with Trust »). L’AFNUM soutient aussi un déploiement coordonné de l’intelligence artificielle dans des secteurs stratégiques comme l’industrie, l’énergie, les transports, la santé ou encore les services publics, accompagné d’un cadre réglementaire harmonisé entre les pays membres.

Le quantique et les infrastructures critiques au centre des enjeux

L’association met également en avant le rôle stratégique des technologies quantiques, qu’il s’agisse du calcul, des capteurs ou des communications. Elle estime que les économies du G7 doivent accélérer les coopérations industrielles, préparer la migration vers la cryptographie post-quantique et développer des standards interopérables. Enfin, l’AFNUM insiste sur la nécessité de renforcer la sécurité des chaînes de valeur technologiques et des infrastructures numériques critiques, notamment via une meilleure coordination des contrôles à l’exportation sur les technologies sensibles et une résilience accrue des infrastructures terrestres, satellitaires et hybrides. « La présidence française du G7 est une opportunité rare pour faire entendre la voix de nos industries et peser dans la définition des règles du numérique mondial », déclare Marc Charrière, président de l’AFNUM.