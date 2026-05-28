Le pape, l’IA et le retour des grands textes

Quand un nouveau pape est élu, le monde regarde d’abord le balcon. Le nom choisi. Les symboles. Les équilibres géopolitiques. Le style. Les premières déclarations. Mais dans le temps long, ce sont souvent les textes qui comptent davantage que les images. Avec l’annonce de Magnifica humanitas, une encyclique consacrée à l’intelligence artificielle et à la place de l’humain dans un monde technologique, le Vatican remet en lumière un format devenu rare dans le débat public : celui du texte de doctrine. Un texte qui tente non pas de commenter l’actualité, mais de poser un cadre de réflexion durable face à une transformation profonde de la société.

Le parallèle avec Rerum Novarum revient naturellement. En 1891, cette encyclique abordait les conséquences sociales de la révolution industrielle, à une époque où les machines bouleversaient déjà le travail, les rapports économiques et les équilibres sociaux. Plus d’un siècle plus tard, l’IA provoque à son tour un déplacement massif des repères. La comparaison a évidemment ses limites. Le contexte n’est plus le même, les acteurs non plus. Mais le point commun reste intéressant : dans les périodes de bascule technologique, le besoin de produire du sens réapparaît rapidement.

Car le débat sur l’intelligence artificielle reste aujourd’hui largement dominé par les annonces produits, les performances des modèles ou les investissements industriels. Les discussions sur les usages, les conséquences humaines ou les arbitrages collectifs peinent encore à trouver un espace stable. Les grands acteurs technologiques publient des feuilles de route. Les États produisent des réglementations. Les entreprises cherchent des gains de productivité. Mais rares sont les textes qui tentent d’articuler une vision plus globale de ce que ces technologies changent dans notre rapport au travail, à la décision ou à la responsabilité.

C’est probablement ce qui explique l’attention portée aux prises de parole venues d’institutions extérieures au monde technologique lui-même. Non parce qu’elles apporteraient des réponses définitives, mais parce qu’elles participent à réintroduire des questions plus larges dans un débat souvent très technique. Que souhaite-t-on réellement automatiser ? Quels espaces veut-on préserver ? Comment maintenir une capacité de décision humaine dans des systèmes de plus en plus pilotés par des modèles prédictifs ? Et, surtout : à partir de quel moment une innovation cesse-t-elle d’être uniquement un sujet technique pour devenir un sujet de société ?

Ces interrogations dépassent largement le cadre religieux. Elles concernent aussi bien les entreprises que les administrations ou les directions informatiques confrontées à l’industrialisation rapide de l’IA générative. Au fond, l’intérêt de cette séquence tient peut-être moins au contenu précis de l’encyclique qu’au signal qu’elle envoie : celui d’un retour des grands récits autour de la technologie. Pendant longtemps, le numérique s’est présenté comme un domaine essentiellement pragmatique, guidé par l’innovation et l’efficacité. L’IA change progressivement la nature du débat. Plus la technologie devient structurante, plus elle oblige à reposer des questions philosophiques, politiques et sociales que l’on croyait secondaires. Et ce déplacement-là est probablement l’un des signes les plus importants de la maturité du sujet.