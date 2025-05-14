Dernières publications
Open Data
La France, championne mondiale de la donnée publique
En prenant la tête du classement OURdata de l’OCDE et en conservant son leadership européen, la France confirme en 2025 sa place de référence mondiale de l’open data. Au-delà du symbole, c’est la maturité d’une vraie politique publique de la donnée qui se dessine.
Humeur
Data centers en orbite : l’IA ira-t-elle dans l’espace avant d’être propre sur Terre ?
Faute d’énergie et de place sur Terre, la tech rêve désormais de data centers en orbite pour nourrir l’IA. Une fuite en avant spectaculaire qui en dit long sur notre difficulté à rendre le numérique plus sobre avant de le propulser dans l’espace.
Rapport
L’IA générative, nouveau facteur d’échelle du cybercrime
L’IA générative n’a pas encore produit de cyberattaques entièrement autonomes, mais elle est déjà en train de bouleverser l’économie du cybercrime. Dans une synthèse publiée début février, l’Anssi décrit comment ces outils accélèrent et industrialisent les attaques, tout en ouvrant un nouveau front : celui de la sécurisation des systèmes d’IA eux-mêmes.
Humeur
Les DSI n’ont pas signé pour devenir psychologues de l’IA
Entre injonctions contradictoires, promesses démesurées et pression permanente, l’IA transforme le rôle des DSI bien au-delà de la technique. Sommés de rassurer, d’arbitrer et de traduire les fantasmes en réalité opérationnelle, ils sont devenus les médiateurs d’une révolution aussi bruyante qu’imparfaite.
Industrie
Dassault Systèmes et Nvidia veulent standardiser l’IA industrielle autour des jumeaux numériques
Le français Dassault Systèmes et l’américain Nvidia ont annoncé un partenariat stratégique visant à bâtir une plateforme commune d’IA industrielle. En combinant jumeaux virtuels, calcul accéléré et modèles scientifiques, les deux groupes veulent faire émerger une nouvelle génération d’outils pour l’ingénierie, la recherche et la production.
Humeur
SecNumCloud, miroir d’un débat qui dépasse la cybersécurité
La controverse autour de SecNumCloud dépasse de loin la qualification d’une offre cloud. Elle révèle surtout les ambiguïtés persistantes de notre rapport au cloud : entre exigences de sécurité, aspirations de souveraineté et dépendances technologiques assumées ou subies. Un débat moins technique qu’on ne le croit, et plus politique qu’il n’y paraît.
Souveraineté numérique
La Suite numérique de l’État muscle son volet défense pour renforcer l’autonomie stratégique
La direction interministérielle du numérique, l’Agence ministérielle pour l’IA de défense et le Commissariat au numérique de défense renforcent leur coopération autour de La Suite numérique de l’État. Un partenariat qui illustre la volonté de conjuguer efficacité opérationnelle, cybersécurité et souveraineté technologique.
Humeur
Dirigeants, vous vouliez décider vite. En 2026, il faudra décider juste.
La vitesse n’est plus le bon critère. Face aux dépendances technologiques et aux risques qu’elles embarquent, les dirigeants découvrent que décider vite peut coûter cher et que décider juste devient un acte stratégique.
géopolitique
Thierry Breton sanctionné par Washington, Bruxelles défend la souveraineté européenne
Sanctionné par Washington pour son rôle clé dans la régulation des géants du numérique, Thierry Breton cristallise les tensions entre souveraineté européenne et intérêts technologiques américains. Bruxelles défend une ligne claire : la gouvernance du numérique relève désormais d’un choix politique autant que stratégique.
Humeur
L’IA pour les PME : feuille de route ou mirage diplomatique ?
Le G7 promet d’aider les PME à passer à l’ère de l’IA. Sur le papier, l’ambition est bienvenue. Dans la pratique, le fossé reste immense entre les annonces internationales et les entreprises qui naviguent encore à vue. Une fois de plus, la route est tracée… mais pas encore praticable.
Humeur
XPN : quand la technologie promet de faire gagner un temps… qu’on n’a déjà plus
Dix ans de travaux, 257 millions d’euros et une armée de comités pour accoucher d’un logiciel qui peine à enregistrer un PDF : XPN réussit l’exploit de moderniser la police… dans l’art de perdre du temps.
Humeur
Usine du futur : l’IA a déjà tout réglé… sauf la réalité
L’IA industrielle promet des usines plus efficaces, plus intelligentes, presque autonomes. Mais derrière les annonces flamboyantes et les partenariats spectaculaires, la réalité du terrain reste bien plus rugueuse. Entre fantasme technologique, contraintes énergétiques et données bancales, la révolution annoncée ressemble parfois davantage à une belle illusion qu’à un futur imminent.
Humeur
Open source : la magie opère, mais les magiciens manquent
L’Europe se revendique championne du logiciel libre et en fait un pilier de sa souveraineté numérique. Mais, derrière les discours enthousiastes, la réalité est plus fragile : l’open source européen repose surtout sur des communautés sous-financées, des mainteneurs isolés et des géants américains qui industrialisent ce que nous célébrons. Une dépendance silencieuse, mais stratégique.
France–Allemagne : un nouvel accord pour renforcer l’IA souveraine européenne
Le Hub France IA et le KI Bundesverband ont noué un accord pour développer des projets communs de R&D, harmoniser les règles européennes et bâtir des solutions d’IA souveraines. Une étape clé dans la structuration d’une filière européenne.
L’Europe s’organise : une IA maison pour sortir de la dépendance
En s’appuyant sur Mistral AI et SAP, Paris et Berlin veulent créer une IA publique européenne capable de rivaliser avec les géants américains. Une initiative qui marque un tournant stratégique dans la quête de souveraineté numérique.
ECW : la Bretagne progresse mais reste limitée par ses moyens
Le campus cyber breton, Bretagne Cyber Alliance, publie la seconde édition de son baromètre sur la maturité cyber des entreprises et des collectivités de la région. Un outil destiné à suivre l’évolution des pratiques et à orienter les actions d’accompagnement sur le territoire. Verdict : la région confirme sa montée en puissance, mais les contraintes de moyens restent fortes.
Dette technologique : les entreprises face à un mur avant l’ère de l’IA
Alors que l’intelligence artificielle s’impose comme la priorité de toutes les stratégies numériques, une étude de Cognizant publiée ce 14 novembre met en lumière un paradoxe inquiétant : 85 % des dirigeants doutent que leurs systèmes informatiques actuels soient capables de supporter l’IA, tout en affirmant vouloir moderniser leur infrastructure d’ici deux ans.
Humeur
AI Act 2.0 : quand la boussole européenne devient girouette
L’Europe voulait donner le ton mondial sur l’intelligence artificielle avec son AI Act. Mais à peine la loi adoptée, Bruxelles envisage déjà de l’assouplir pour ménager les géants du numérique. Une volte-face qui interroge : entre ambition de régulation et peur d’étouffer l’innovation, la boussole européenne semble tourner au gré des vents politiques et économiques.
Humeur
L’IA se met enfin au régime : retour à la discipline industrielle chez les DSI
Après deux ans à avaler des annonces d’IA générative à chaque conférence, à chaque keynote, une phase de digestion était à prévoir.
Sous le réacteur, la donnée : le grand chantier numérique du nucléaire français
EDF, le CEA, Dawex, l’Institut Mines-Télécom, Sopra Steria et le GIFEN ont annoncé le lancement de Data4NuclearX, un consortium destiné à la création d’un espace numérique souverain et sécurisé d’échange de données.
Fournisseurs : la cybersécurité entre dans l’ère de la mutualisation
Les entreprises françaises réalisent que la sécurité ne se joue plus seules. Le risque fournisseur, longtemps vu comme un souci de contrat ou d’IT, devient un enjeu commun. L’Observatoire TPRM 2025 du CESIN et de Board of Cyber raconte ce tournant : la confiance n’est plus une option, c’est une stratégie.
Clearview AI : l’Europe contre le miroir sans tain
Cinq ans après le scandale, les autorités européennes veulent que les dirigeants de Clearview AI rendent des comptes devant la justice. L’affaire rappelle qu’en matière de données personnelles, le passé ne s’efface jamais. Et que la mémoire numérique a décidément la rancune tenace.
Gouvernance de l’IA : les entreprises avancent à tâtons
Les investissements explosent, la vigilance beaucoup moins. Une étude mondiale du BSI montre que les dirigeants misent sur l’intelligence artificielle sans en encadrer l’usage. En France, la majorité agit encore sans véritable politique de gouvernance.
Humeur
La souveraineté numérique française : beaucoup de mots, peu de câbles
On en parle à chaque discours de ministre, dans chaque conférence sur l’innovation : la « souveraineté numérique » française. Ce mot magique, devenu talisman politique, censé conjurer la dépendance aux GAFAM et aux réseaux étrangers. Mais entre les grands principes et la réalité du terrain, il y a parfois plus qu’un océan : il y a un câble… qu’on n’a pas encore tiré.
Puce ou double : l’Europe entre ambition et dépendance
Le “CHIPS Act européen” promet de restaurer la capacité industrielle du continent dans les semi-conducteurs. Mais entre ambitions politiques et contraintes économiques, la reconquête risque de se jouer à la marge… et au milliardième de millimètre. Le (vieux) géant est-il en train de se réveiller ?