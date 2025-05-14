ECW : la Bretagne progresse mais reste limitée par ses moyens

Le campus cyber breton, Bretagne Cyber Alliance, publie la seconde édition de son baromètre sur la maturité cyber des entreprises et des collectivités de la région. Un outil destiné à suivre l’évolution des pratiques et à orienter les actions d’accompagnement sur le territoire. Verdict : la région confirme sa montée en puissance, mais les contraintes de moyens restent fortes.