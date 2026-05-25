L’État organise le passage à l’échelle de l’IA dans les collectivités

Le passage à l’échelle commence ici. L’État et la Banque des Territoires ont officialisé, lors du Printemps des Territoires, une collaboration structurante autour du programme “Territoires d’IA”, destiné à accélérer le déploiement de l’intelligence artificielle dans les collectivités locales d’ici 2030. Derrière cette annonce, un constat partagé s’impose. Les expérimentations existent déjà mais peinent à se transformer en usages généralisés. Le dispositif entend mutualiser cas d’usage, expertises et retours d’expérience entre administrations centrales et territoires, avec l’appui de la DINUM appelée à jouer un rôle pivot dans la gouvernance. L’ambition consiste à faire de l’IA un levier opérationnel pour les services publics locaux tout en structurant une approche dite souveraine et de confiance.

Des usages concrets… encore embryonnaires

Sur le terrain, les promesses s’incarnent dans quelques cas d’usage déjà identifiés. La détection automatisée des dégradations de voirie, les assistants IA pour les secrétaires de mairie ou encore le traitement intelligent des signalements citoyens figurent parmi les premiers déploiements. Des projets pilotes portés par des collectivités comme la Côte-d’Or ou Bordeaux Métropole, censés démontrer la valeur opérationnelle de l’IA au quotidien. L’enjeu consiste désormais à rendre ces solutions réplicables afin qu’elles puissent circuler d’un territoire à l’autre. La Banque des Territoires évoque la mise en place d’une “IA Factory” pour concevoir et industrialiser ces briques technologiques. À ce stade toutefois, l’écart reste notable entre ces expérimentations ciblées et une transformation systémique des services publics locaux.

Freins persistants, ambitions élevées

Si près de huit collectivités sur dix se disent déjà engagées dans des démarches liées à l’IA, les obstacles continuent de freiner le passage à l’échelle. Le manque de compétences techniques, des ressources financières contraintes ou encore une qualité de données insuffisante pèsent sur les projets. À cela s’ajoute une confiance encore fragile dans ces technologies, notamment sur les enjeux de sécurité et de maîtrise des usages. Le programme entend répondre à ces blocages en proposant un accompagnement global qui couvre financement, ingénierie et structuration des feuilles de route. L’objectif affiché repose sur la formation de 100 000 agents publics et le déploiement d’une quinzaine de cas d’usage d’ici 2030. Reste une inconnue majeure, la capacité à ancrer durablement ces transformations dans des organisations publiques souvent contraintes par leurs ressources et leurs cycles décisionnels.

Une équation entre souveraineté et dépendance

La question de la souveraineté numérique traverse l’ensemble du dispositif et dépasse le seul cadre technique. L’État mise sur ses propres briques, notamment le socle interministériel d’IA générative, pour diffuser des solutions maîtrisées au sein des collectivités. En parallèle, le recours à des partenaires industriels comme Mistral AI traduit une volonté de structurer une filière nationale. Cette stratégie reste toutefois traversée par des tensions. Les collectivités se retrouvent face à des arbitrages complexes entre des solutions souveraines encore en construction et des offres privées souvent plus abouties. La promesse d’une IA de confiance doit ainsi composer avec des réalités industrielles et économiques qui limitent les marges de manœuvre du secteur public. La réussite du programme dépendra moins de la multiplication des pilotes que de leur capacité à devenir des standards partagés. C’est à ce prix que l’IA cessera d’être un laboratoire pour devenir une infrastructure publique.