GreenTech Forum 2026
Numérique responsable : des contributions pour agir
Dans le cadre de la nouvelle édition du GreenTech Forum nous avons proposé à nos lecteurs de partager dès à présent les messages forts qu’ils estiment clés à faire passer aux dirigeants.Publié et mis à jour le 24 juillet 2026
GreenTech Forum 2026
Vers une gouvernance éthique, souveraine, et éco-responsable de l’IA
L’IA redéfinit nos sociétés. Mais qui contrôle les algorithmes ? Entre éthique, souveraineté et impact écologique, il est urgent de piloter et d’outiller leur gouvernance.
GreenTech Forum 2026
La frugalité dans les datacenters : un impératif industriel, pas un frein
Alors que l'IA redessine les contours de l'économie numérique, l'empreinte environnementale des datacenters ne peut plus se résumer à une obligation réglementaire ou à un argument marketing : c'est un enjeu de compétitivité économique et d'ancrage territorial.
GreenTech Forum 2026
L’éco-conception des services numériques : vers des services plus efficients et durables
Dans le cadre de l'appel à contributions Alliancy en amont du GreenTech Forum 2026, le cabinet IJO détaille la logique derrière la conception de services numériques plus sobres, efficients et durables.
GreenTech Forum 2026
Résilience et souveraineté : le numérique responsable aux services de nouveaux enjeux
Comment le numérique responsable peut-il aider les organisations à renforcer leur résilience et leur autonomie numérique en maîtrisant mieux leurs dépendances critiques ?
GreenTech Forum 2026
Green IT : comment pallier la pénurie de compétences opérationnelles ?
Face aux exigences de la CSRD et au choc de l'IA, comment décliner les engagements RSE en actions de formation concrètes pour réduire l’impact du numérique ?
GreenTech Forum 2026
Éco-conception de l’IA : vers une meilleure maîtrise de son impact ?
Face à l’explosion des usages de l’IA générative, l’éco-conception devient indispensable pour concilier innovation, performance et responsabilité.
GreenTech Forum 2026
Concevoir sans exclure : l’urgence d’un numérique pour toutes et tous
Le numérique est désormais incontournable dans notre quotidien, mais derrière cette réalité se cache une fracture persistante voire grandissante : 16 millions de personnes sont éloignées du numérique.
GreenTech Forum 2026
IA frugale & souveraine : innover avec des solutions locales, sobres et maîtrisées
Et si l’avenir de l’IA ne passait pas par des modèles toujours plus massifs, mais par des solutions locales, sobres, souveraines et adaptées aux usages réels ?
GreenTech Forum 2026
Une gouvernance RSE-DSI pour des choix IA réellement stratégiques et responsables
Le numérique responsable se joue dans l’arbitrage. Instaurer une gouvernance commune RSE-DSI qui mesure et tranche, projet par projet, est le levier le plus immédiat à actionner pour les organisations.
GreenTech Forum 2026
IA responsable : les compétences deviennent le vrai levier de performance
L’enjeu de l’IA n’est plus seulement technologique : la performance durable repose désormais sur des usages maîtrisés, sobres et responsables. Cette IA durable commence par les compétences.
GreenTech Forum 2026
IA et semaine de 32h : le tempo responsable du label Baco Music
Le label Baco Music architecture ses process avec l’IA pour parvenir à réussir son passage à la semaine de 32h et se recentrer sur l'essentiel : la musique.
GreenTech Forum 2026
Numérique Responsable : les enseignements clefs et pistes d’actions de la Matmut
Depuis plusieurs années, la Matmut participe à une semaine de sensibilisation : la "digital clean up week". Est-ce suffisant ? Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour nous améliorer ?
GreenTech Forum 2026
Numérique responsable : commençons par résoudre des problèmes réels
Les enjeux d'empreinte carbone, d'éco-conception, de sobriété des infrastructures sont indispensables. Mais ils ne doivent pas faire oublier une question simple : à quoi sert réellement le numérique que nous développons ?
GreenTech Forum 2026
Numérique responsable : pourquoi la sobriété doit aussi se jouer dans les lignes de code
On associe souvent l’empreinte carbone du numérique aux hyperscalers ou aux gigantesques data centers. Pourtant, l’impact énergétique du digital concerne l’ensemble de l’écosystème : infrastructures, équipements… mais aussi logiciels.
GreenTech Forum 2026
IA et e-commerce : passer de la performance à la robustesse
L’IA s’impose dans le e-commerce. Mais sans cadre, elle amplifie les impacts environnementaux, sociaux et éthiques. Comment la transformer en levier de durabilité ?