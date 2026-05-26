Numspot étend son offre avec de nouveaux services PaaS en cours de qualification SecNumCloud 

La plateforme Numspot annonce avoir franchi les jalons J0 et J1 du processus de qualification SecNumCloud de l’ANSSI pour plusieurs services PaaS de sa plateforme cloud souveraine. Cette étape concerne notamment Numspot Managed Kubernetes, Numspot Managed Database, Numspot Managed Secret Manager, Numspot Managed Container Registry et Numspot Managed AI Platform. L’entreprise présente cette avancée comme une nouvelle phase dans le développement de son offre cloud souveraine destinée aux organisations publiques et privées ayant des exigences élevées en matière de sécurité, de conformité réglementaire et de maîtrise des données. Les services concernés sont déjà disponibles depuis avril 2025 dans la région souveraine opérée par Numspot et sont désormais proposés sur une plateforme engagée dans le processus de qualification SecNumCloud auprès de l’ANSSI.

Une plateforme pensée pour les architectures hybrides et les usages IA

Numspot explique avoir conçu son infrastructure autour d’une architecture modulaire et portable permettant le déploiement des services sur différents environnements cloud et infrastructures hybrides. L’objectif affiché est de garantir l’interopérabilité des applications et des données tout en conservant un haut niveau de contrôle sur les environnements techniques et réglementaires. Les services managés proposés prennent en charge plusieurs opérations critiques comme la haute disponibilité, les sauvegardes ou encore les mises à jour des infrastructures. Numspot met également en avant l’utilisation de technologies ouvertes afin de favoriser la réversibilité et la portabilité des applications entre différents environnements cloud. L’entreprise cible notamment les besoins liés aux applications modernes, à la gestion des données, à la sécurisation des secrets ou encore aux usages d’intelligence artificielle.

Une stratégie centrée sur la souveraineté numérique

Avec cette évolution de son catalogue PaaS, Numspot cherche à renforcer son positionnement sur le marché du cloud souverain français et européen. La société affirme vouloir permettre aux organisations de réduire leurs coûts de gestion et de maintenance tout en accélérant leurs cycles de développement et de déploiement applicatif dans un cadre conforme aux exigences réglementaires françaises. L’entreprise insiste également sur son positionnement « open source first » et sur son immunité aux lois extraterritoriales. Numspot s’appuie sur un actionnariat réunissant plusieurs acteurs français, parmi lesquels Banque des Territoires, Docaposte, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom. La plateforme revendique déjà la certification ISO 27001 et poursuit les démarches HDS et SecNumCloud pour sa plateforme de services cloud.