Paris et Berlin unissent leurs forces pour transformer l’essai industriel

L’Europe excelle en recherche, mais échoue encore à transformer l’essai industriel. Le 12 mai à Paris, plus de cent représentants français et allemands, issus de la recherche, de l’industrie, des start-up et du financement, ont acté un rapprochement stratégique sur le quantique. Si l’Europe ne produit pas, elle dépendra. La déclaration d’intention signée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), Fraunhofer ou encore la start-up Quandela acte un virage. Il ne s’agit plus seulement de coordonner la recherche, mais d’organiser toute une chaîne de valeur, du laboratoire jusqu’au marché, dans un contexte de concurrence accrue avec les États-Unis et la Chine.

Relier enfin les maillons faibles

Le cœur de l’initiative repose sur un constat simple. L’Europe produit des avancées scientifiques majeures, mais peine à les convertir en applications industrielles. Pour y répondre, les partenaires structurent leur coopération autour de priorités précises. Développer des cas d’usage pour l’industrie et les utilisateurs finaux. Construire des trajectoires d’adoption crédibles. Mieux connecter industriels, chercheurs et financeurs. Et valoriser des exemples d’applications commerciales. Cette approche vise à sortir d’un modèle fragmenté, où les projets avancent isolément. En rapprochant des acteurs comme le Quantum Technology and Application Consortium (QUTAC) et les organismes publics, Paris et Berlin cherchent à créer un continuum entre innovation et marché. L’enjeu est de rendre le quantique utile, donc finançable.

Accélérer sans filet financier

Mais cette ambition se heurte à une limite immédiate. La déclaration reste un cadre d’intention. Aucun budget commun n’est annoncé. Aucun calendrier n’est fixé. Aucun pilotage centralisé n’est précisé. Dans un secteur où les investissements se chiffrent en milliards, ce manque de concrétisation fragilise la portée de l’initiative. En face, les États-Unis s’appuient sur leurs géants technologiques et des financements privés massifs. La Chine, elle, avance avec une stratégie étatique coordonnée. L’axe franco-allemand fait un autre pari. Celui de la coordination volontaire entre acteurs. Une approche plus souple, mais aussi plus lente à produire des effets industriels mesurables.

Des usages encore au stade d’exploration

Les promesses du quantique sont identifiées depuis plusieurs années. Simulation de matériaux complexes, optimisation logistique, sécurisation des communications. Pourtant, peu d’applications ont dépassé le stade expérimental. Les entreprises hésitent encore à investir, freinées par des technologies instables, des coûts élevés et des retours incertains. En insistant sur des “parcours crédibles et évolutifs”, les signataires reconnaissent ce décalage structurel entre potentiel et maturité. C’est là que se joue la question de la souveraineté technologique européenne, au cœur de l’agenda franco-allemand lancé en août 2025. En tentant d’aligner les acteurs sur toute la chaîne de valeur, Paris et Berlin posent une base. Mais sans financements ciblés, sans gouvernance claire et sans accélération réelle, le risque demeure. Voir l’innovation se développer en Europe, puis être industrialisée ailleurs.