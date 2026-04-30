Plus la technologie devient simple, plus les organisations deviennent complexes 

Tout semble plus simple qu’avant. Réserver un serveur prend quelques clics. Déployer une application, quelques minutes. Interroger des données se résume parfois à une simple requête en langage. Clairement, l’expérience utilisateur n’a jamais été aussi fluide, accessible. Presque évidente. Et pourtant. Dans les organisations, rien ne semble vraiment se simplifier. Le paradoxe est là. À mesure que la technologie efface les frictions visibles, elle déplace, et souvent amplifie, la complexité ailleurs. Moins perceptible, plus diffuse, mais bien réelle. Car derrière chaque geste simplifié se cache une mécanique qui, elle, ne l’est pas.

Prenons le cloud. Il promettait agilité et autonomie. Il a effectivement tenu ses promesses. Mais en rendant l’accès aux ressources quasi instantané, il a aussi multiplié les usages, les dépendances, les architectures imbriquées. Résultat : une liberté accrue… et une lisibilité réduite. Même logique avec la data. Les outils n’ont jamais été aussi performants pour explorer, croiser, visualiser. Mais la question n’est plus d’accéder à la donnée. Elle est de savoir laquelle croire, laquelle gouverner, laquelle protéger. Et que dire de l’IA ! Derrière la magie apparente des interfaces conversationnelles se cache une nouvelle couche d’opacité. Qui décide ? Sur quelle base ? Avec quelles garanties ? Plus l’interaction est simple, plus la compréhension devient difficile.

La simplicité, en réalité, est devenue une interface. Pas une réduction de la complexité, mais une manière de la masquer. Pour les entreprises, cela change tout, car cette complexité invisible ne disparaît pas. Elle se déplace vers ceux qui doivent la piloter : DSI, responsables data, équipes sécurité. À eux de reconstruire de la cohérence dans un environnement qui, par nature, tend à se fragmenter. Gouvernance, sécurité, maîtrise des coûts, conformité : autant de sujets qui gagnent en intensité à mesure que les outils se simplifient pour les utilisateurs.

Le risque est alors double. D’un côté, laisser la complexité proliférer, au nom de la rapidité et de l’autonomie. Avec, à la clé, des systèmes difficilement maîtrisables. De l’autre, tenter de la contenir par des couches supplémentaires de règles, de contrôles, de processus. Au risque d’annuler les gains initiaux de simplicité. Entre les deux, un équilibre reste à inventer. Il suppose d’accepter une réalité souvent contre-intuitive : simplifier l’usage ne simplifie pas l’organisation. Au contraire, cela exige une maturité accrue, une capacité à penser en système, à anticiper les effets de bord.

Alors, la technologie n’a jamais été aussi accessible, oui. Mais c’est précisément cette accessibilité qui rend son pilotage plus exigeant. Au fond, nous n’avons pas supprimé la complexité. Nous avons simplement changé l’endroit où elle se cache. Et, de plus en plus, elle se cache là où on la voit le moins : dans les décisions que l’on croit devenues simples.