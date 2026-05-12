Promesse pédagogique et défi éthique : l’approche par les compétences à l’ère de l’intelligence artificielle

L’éducation traverse aujourd’hui une mutation profonde, portée à la fois par les transformations du monde du travail, l’accélération technologique et l’irruption massive de l’intelligence artificielle (IA) dans les pratiques sociales. Dans ce contexte, l’approche par les compétences (APC), déjà largement adoptée dans de nombreux systèmes éducatifs, se trouve à un tournant décisif. Pensée à l’origine pour rapprocher l’école des réalités professionnelles et sociales, l’APC doit désormais composer avec des outils capables de produire du savoir, d’analyser des données, de résoudre des problèmes complexes et même de simuler des raisonnements humains.

L’IA remet en question les fondements traditionnels de l’enseignement centré sur les savoirs, tout en offrant de nouvelles opportunités pour renforcer une pédagogie axée sur l’autonomie, la créativité et la pensée critique. Cette chronique propose d’analyser comment l’approche par les compétences se redéfinit à l’ère de l’IA, en mettant en lumière ses apports, ses tensions et les enjeux éthiques et pédagogiques qui en découlent.

L’approche par les compétences : fondements et ambitions

L’approche par les compétences repose sur l’idée que l’éducation ne peut se limiter à la transmission de connaissances théoriques, ni se réduire à la seule acquisition de savoir-faire au sens français du terme. D’où la subtilité, en anglais, entre competency/competencies — un concept plus englobant — et competence/competences, qui se restreint davantage aux savoir-faire (lié à l’action). Elle vise le développement de la capacité de l’apprenant à mobiliser des savoirs (knowledge), des savoir-faire (skills) et des savoir-être (attitudes) afin de résoudre des situations complexes et authentiques. Une compétence ne se réduit donc pas à un contenu appris, mais à une action contextualisée, réfléchie et efficace.

Cette approche s’est progressivement imposée dans les réformes éducatives à travers le monde, notamment pour répondre à plusieurs critiques adressées à l’enseignement traditionnel : cloisonnement disciplinaire, mémorisation décontextualisée, faible transférabilité des apprentissages. L’APC cherche au contraire à former des individus capables de s’adapter, de collaborer, de communiquer et de prendre des décisions éclairées.

À l’ère pré-numérique, cette ambition constituait déjà un défi. Mais avec l’essor de l’intelligence artificielle, la question devient plus pressante : quelles compétences développer lorsque des machines peuvent produire des réponses instantanées, rédiger des textes, traduire des langues ou analyser des données mieux et plus vite que l’humain ?

L’intelligence artificielle : rupture ou accélérateur pédagogique ?

L’intelligence artificielle marque une rupture majeure dans la relation au savoir. Contrairement aux technologies éducatives précédentes, l’IA n’est pas seulement un support ou un outil de diffusion ; elle est un acteur cognitif. Elle peut accompagner l’apprentissage, le personnaliser, mais aussi se substituer à certaines tâches intellectuelles traditionnellement valorisées à l’école.

Dans ce contexte, l’approche par les compétences apparaît moins comme une option que comme une nécessité. En effet, l’IA rend obsolète une partie des apprentissages fondés exclusivement sur la restitution d’informations. Lorsque l’accès au savoir est immédiat et externalisé, la valeur éducative se déplace vers la capacité à questionner, interpréter, évaluer et utiliser l’information de manière pertinente.

Ainsi, l’IA peut devenir un puissant levier pour l’APC si elle est intégrée de manière réfléchie. Les environnements d’apprentissage intelligents permettent un suivi individualisé, une évaluation formative continue et la mise en situation authentique. L’élève peut être confronté à des problèmes complexes, recevoir des rétroactions immédiates et ajuster ses stratégies, renforçant ainsi des compétences métacognitives essentielles.

Redéfinir les compétences à l’ère de l’IA

L’un des apports majeurs de l’IA est qu’elle oblige à redéfinir la notion même de compétence. Certaines compétences techniques risquent de devenir rapidement périssables, tandis que d’autres gagnent en importance. Les compétences dites « transversales » ou « du XXIᵉ siècle » prennent une place centrale : pensée critique, créativité, collaboration, communication, éthique et adaptabilité.

La pensée critique, en particulier, devient une compétence clé. Face à des systèmes capables de générer des réponses plausibles mais parfois erronées ou biaisées, l’apprenant doit apprendre à questionner la fiabilité des sources, à détecter les limites des algorithmes et à comprendre les logiques sous-jacentes de l’IA. L’approche par les compétences offre un cadre pertinent pour développer cette posture réflexive.

Par ailleurs, la créativité humaine, longtemps considérée comme difficilement automatisable, se redéfinit dans un dialogue avec l’IA. Il ne s’agit plus seulement de produire sans assistance, mais de co-créer, d’orienter, de critiquer et d’enrichir des productions générées par des machines. L’APC permet ici de valoriser le processus autant que le résultat, en mettant l’accent sur l’intention, la démarche et la prise de décision.

Le rôle renouvelé de l’enseignant

À l’ère de l’IA, l’enseignant n’est plus le détenteur exclusif du savoir, mais un médiateur, un accompagnateur et un concepteur de situations d’apprentissage. Cette évolution, déjà amorcée avec l’approche par les compétences, s’intensifie avec l’intégration de l’IA. L’enseignant doit désormais guider les apprenants dans l’utilisation pertinente et éthique des outils d’IA, tout en veillant à ce que ces outils ne deviennent pas des substituts à l’apprentissage. L’enjeu n’est pas d’interdire l’IA, mais d’apprendre à s’en servir de manière critique et responsable. Cela suppose une formation continue des enseignants, tant sur le plan technique que pédagogique.

Dans cette perspective, l’évaluation par compétences prend une importance accrue. Elle doit dépasser la simple vérification de résultats pour s’intéresser aux démarches, aux choix opérés et à la capacité de l’élève à expliquer et justifier son raisonnement, y compris lorsqu’il a recours à une assistance algorithmique.

Enjeux éthiques et risques de dérives

Si l’IA offre des opportunités considérables pour l’approche par les compétences, elle soulève également des enjeux éthiques majeurs. Le risque de dépendance cognitive, la standardisation des apprentissages et les inégalités d’accès aux technologies sont autant de défis à prendre en compte.

L’APC, centrée sur l’autonomie et la responsabilité de l’apprenant, peut constituer un rempart contre ces dérives, à condition d’être mise en œuvre avec rigueur. Former à la compétence, c’est aussi former au discernement, à la responsabilité et à la conscience des impacts sociaux et environnementaux de la technologie. Il est également essentiel de préserver la dimension humaine de l’éducation. Les compétences relationnelles, l’empathie, la coopération et l’engagement citoyen ne peuvent être délégués à des machines. L’approche par les compétences doit donc s’inscrire dans une vision humaniste de l’éducation, où l’IA est un outil au service du développement humain, et non l’inverse.

Vers une pédagogie de la lucidité

L’approche par les compétences à l’ère de l’intelligence artificielle ne constitue pas une simple adaptation pédagogique, mais une véritable refondation des finalités éducatives. Dans un monde où les machines savent faire, l’école doit plus que jamais apprendre à être. Être critique, créatif, responsable et solidaire.

L’IA, loin de rendre l’APC obsolète, en révèle toute la pertinence. Elle oblige à dépasser l’accumulation de savoirs pour se concentrer sur la capacité à agir de manière éclairée dans des situations complexes et incertaines. À condition d’être pensée avec lucidité, éthique et exigence, l’approche par les compétences peut devenir le socle d’une éducation véritablement adaptée aux défis du XXIᵉ siècle.