SoftBank, Sesterce et Schneider Electric lancent un programme de 5 GW de data centers IA en France

Le projet porté par le japonais SoftBank Group s’inscrit dans une stratégie d’investissement à grande échelle visant à développer jusqu’à 5 GW de capacité de data centers dédiés à l’intelligence artificielle en France, pour un montant pouvant atteindre 75 milliards d’euros. Cette ambition a été présentée dans le cadre de Choose France 2026 et comprend une première phase d’environ 3,1 GW à horizon 2031, avec plusieurs implantations en Hauts-de-France, notamment à Dunkerque, Bouchain et Bosquel. Dans ce dispositif, la joint-venture entre SoftBank et la société francaise Sesterce est chargée de développer un campus de 1 GW à Bosquel, dans la Somme. Le site doit fonctionner comme une infrastructure de calcul à très haute densité, destinée à absorber la croissance rapide des usages liés à l’IA générative, à l’entraînement de modèles et aux applications industrielles nécessitant des capacités massives de calcul.

Schneider Electric industrialise les infrastructures électriques des data centers IA

Schneider Electric intervient comme partenaire technologique et industriel central du projet, en charge de la conception et de la fourniture des infrastructures électriques des futurs data centers. Le groupe fournit des modules intégrant alimentation électrique, distribution basse et moyenne tension, systèmes de refroidissement et équipements critiques, avec une approche visant à standardiser et sécuriser l’ensemble de la chaîne énergétique. Pour accélérer la mise en œuvre du programme, Schneider Electric prévoit également d’investir dans une usine de production de modules de data centers préfabriqués au port de Dunkerque. Ces “power modules” industrialisés doivent permettre de réduire significativement les délais de construction, tout en améliorant la qualité d’exécution et l’efficacité énergétique des installations, dans un contexte où la vitesse de déploiement devient un facteur clé de compétitivité pour les infrastructures IA.

Vers une nouvelle génération d’AI factories et un enjeu de souveraineté numérique

Le projet illustre la transition du secteur vers des infrastructures de type “AI factories”, caractérisées par des densités de puissance très élevées et une dépendance accrue aux capacités électriques et thermiques. Les sites comme Bosquel sont conçus pour supporter des charges dynamiques liées aux GPU et aux workloads d’IA, nécessitant une optimisation fine de la consommation énergétique, du refroidissement et de la résilience opérationnelle. Au-delà de la dimension industrielle, l’investissement s’inscrit dans un enjeu stratégique de souveraineté numérique pour la France et l’Europe. Il doit renforcer la capacité du territoire à héberger des capacités de calcul critiques, tout en consolidant une chaîne de valeur locale autour des infrastructures IA. Le projet ambitionne également de générer des retombées économiques importantes dans les Hauts-de-France, notamment via la création d’emplois qualifiés et le développement d’un écosystème industriel et technologique autour des data centers nouvelle génération.