Software République lance cleveR insights pour unifier l’exploitation des données territoriales 

mobilité

La Software République a présenté cleveR insights, une solution destinée aux collectivités territoriales pour centraliser et exploiter les données de leur territoire afin d’appuyer la prise de décision publique.

Tiago Gil Journaliste | Alliancy média

Publié hier à 12h39 Lecture 3 min.

Lancée en 2021, la Software République regroupe Atos, Dassault Systèmes, JCDecaux, Renault Group, STMicroelectronics et Thales. Le consortium a dévoilé le 12 juin 2026, à Paris, cleveR insights, une solution d’intelligence territoriale conçue pour aider les collectivités à mieux exploiter les données liées à leur territoire. cleveR insights est présenté" comme une solution logicielle visant à structurer et croiser des données territoriales issues de sources multiples. L’outil doit permettre aux collectivités d’obtenir une vision unifiée de leur territoire à partir d’informations aujourd’hui dispersées, notamment sur les pollutions, les nuisances sonores, l’état des infrastructures, les ressources naturelles ou encore les événements climatiques. Le système repose sur une architecture modulaire intégrant des technologies d’intelligence artificielle, de vision augmentée, d’analyse prédictive et de simulation environnementale. Il est conçu pour s’adapter aux besoins des collectivités et fonctionner comme une plateforme souveraine de traitement et d’exploitation de données.

Pascal Daloz, PDG et Président Dassault Systèmes ― Tiago Gil / Alliancy ― Tiago Gil / Alliancy

Agrégation de données et modélisation des territoires La solution agrège des données issues de capteurs fixes, temporaires ou mobiles, de mobilier urbain connecté, d’observations de terrain, de sources environnementales et satellitaires, ainsi que de contributions citoyennes. Ces données sont centralisées dans une architecture ouverte puis traitées en temps réel par un centre d’hypervision. Le système permet de hiérarchiser les priorités d’action et de générer des scénarios d’intervention. Les données alimentent également des jumeaux numériques des territoires afin de simuler différents scénarios d’aménagement et d’en mesurer les effets environnementaux et sociétaux. La mobilité est intégrée comme source de captation complémentaire, via des véhicules du quotidien, des flottes dédiées ou des contributions en temps réel des usagers, permettant une collecte de données continue et mobile.

Frédérique Le Grevès, Président, STMicroelectronics France Vice-Président Exécutif, Europe & France, STMicroelectronics - François Provost, CEO Renault Group - Franck Chartier, EVP & Head of France at Atos - Sylvain Le Borgne, Chief Data Officer – JCDecaux - Pascal Daloz, PDG et Président Dassault Systèmes ― Tiago Gil / Alliancy ― Tiago Gil / Alliancy