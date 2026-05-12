TotalEnergies prépare un supercalculateur pour accélérer l’IA et le calcul scientifique 

TotalEnergies a annoncé la signature d’un contrat avec Dell Technologies et NVIDIA pour concevoir et installer Pangea 5, une nouvelle génération de supercalculateur haute performance (HPC). Hébergé au Centre Scientifique et Technique Jean Féger (CSTJF) de Pau, le système doit permettre à l’énergéticien de multiplier par six sa puissance de calcul actuelle. Le projet représente un investissement de plus de 100 millions d’euros et une mise en service est prévue dès 2027. Selon le groupe, cette montée en capacité doit soutenir plusieurs activités stratégiques, notamment les technologies d’ingénierie sismique utilisées pour améliorer l’imagerie du sous-sol et accélérer les opérations d’exploration. TotalEnergies indique également vouloir renforcer les usages de l’intelligence artificielle dans ses activités de recherche et développement, ainsi que dans les modèles de « integrated power », qui nécessitent des capacités de simulation et de calcul toujours plus importantes.

Une infrastructure orientée IA et efficacité énergétique

Pangea 5 reposera sur une architecture utilisant des processeurs spécialisés capables de réaliser des calculs parallèles à grande échelle. Le futur supercalculateur intégrera notamment des technologies GPU, CPU et InfiniBand de NVIDIA afin d’accélérer les charges de travail scientifiques et les applications d’IA. Au-delà de la puissance brute, TotalEnergies met aussi en avant les performances énergétiques de l’infrastructure. À capacité de calcul équivalente, la consommation énergétique de Pangea 5 devrait être réduite d’environ 40 % par rapport aux générations précédentes. Le système de refroidissement associé verrait quant à lui sa consommation divisée par cinq. La chaleur produite par le supercalculateur sera par ailleurs récupérée pour contribuer au chauffage des bâtiments du CSTJF, un site qui accueille plus de 2 500 collaborateurs.

Le HPC devient un levier stratégique pour l’énergie

Avec Pangea 5, TotalEnergies confirme la place croissante du calcul haute performance dans les stratégies industrielles du secteur énergétique. Le groupe considère désormais l’IA et les infrastructures numériques comme des leviers de compétitivité et de transition énergétique. Namita Shah, directrice générale OneTech chez TotalEnergies, estime que cette nouvelle capacité de calcul doit permettre aux équipes d’« approfondir la compréhension de phénomènes complexes » et de soutenir le développement des activités du groupe. Pour Dell Technologies et NVIDIA, ce projet illustre également la montée en puissance des infrastructures hybrides associant HPC et intelligence artificielle. Les deux partenaires mettent en avant la capacité de ces architectures à répondre à des besoins industriels de plus en plus exigeants, qu’il s’agisse de simulation scientifique, d’analyse de données massives ou de modélisation énergétique avancée.