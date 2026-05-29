Un cadre sur deux utilise désormais l’IA chaque semaine au travail

L’intelligence artificielle s’installe progressivement dans les usages quotidiens des cadres. Selon une étude publiée par l’Apec, 50 % des cadres du privé utilisent désormais des outils d’IA générative au moins une fois par semaine dans leur activité professionnelle, contre 35 % un an plus tôt. Cette progression concerne l’ensemble des profils, mais elle reste plus marquée chez les moins de 35 ans (62 %) et chez les managers (55 %). Les usages se concentrent principalement sur des tâches de production et d’aide à la décision. Parmi les utilisateurs réguliers, 77 % utilisent l’IA pour rechercher des idées et alimenter leur réflexion, 74 % pour rédiger des documents et 73 % pour analyser des données ou obtenir une aide sur des problématiques spécifiques. Les managers y recourent également pour des tâches liées à leur fonction, comme la préparation des entretiens annuels, la rédaction de messages à destination des équipes ou la gestion de projets.

Les entreprises ouvrent davantage l’accès aux outils d’IA

Les entreprises apparaissent de plus en plus ouvertes à l’usage de l’IA générative. Dans les grandes entreprises, 70 % déclarent désormais accepter ou encourager l’utilisation de ces outils par les collaborateurs, soit une hausse de 17 points en un an. Cette dynamique touche également les PME (53 %) et les TPE (45 %). La mise à disposition d’outils progresse aussi fortement : 45 % des ETI et grandes entreprises fournissent désormais un accès à des solutions comme ChatGPT ou Microsoft Copilot à leurs salariés, contre 21 % en 2025. Cette adoption s’accompagne toutefois d’un encadrement encore limité. Seules 27 % des grandes entreprises disposent d’une charte d’usage de l’IA et 37 % ont mis en place des formations dédiées.

Une compétence appelée à devenir incontournable

L’étude met également en évidence une évolution des perceptions autour de l’impact de l’IA sur les métiers cadres. La moitié des cadres interrogés estime désormais que l’intelligence artificielle aura un impact fort sur les métiers cadres dans les prochaines années, contre 42 % en 2025. Ils sont également 39 % à anticiper un impact direct sur leur propre métier. Dans ce contexte, la maîtrise des outils d’IA tend à devenir une compétence attendue : deux tiers des cadres estiment qu’elle sera importante pour exercer leur métier à l’avenir. Pourtant, seuls 29 % déclarent avoir déjà bénéficié d’une formation à l’IA, le plus souvent généraliste plutôt que liée à leur métier spécifique.

Le recrutement également concerné par l’essor de l’IA

Les effets commencent aussi à se faire sentir dans le recrutement. L’Apec observe que les entreprises anticipent davantage une évolution des compétences recherchées qu’une réduction des effectifs. Plus d’un tiers des grandes entreprises pensent que l’IA modifiera les profils de cadres recherchés dans les prochaines années, et 53 % prévoient d’accorder davantage d’importance aux compétences liées à l’IA lors des futurs recrutements. Les outils d’IA sont également de plus en plus utilisés dans les processus RH : 13 % des ETI et grandes entreprises y ont eu recours pour recruter des cadres en 2025, principalement pour rédiger des offres d’emploi ou identifier des candidatures. Du côté des candidats, l’usage progresse rapidement. Près d’un tiers des cadres ayant récemment recherché un emploi disent avoir utilisé des outils d’IA générative, contre 15 % fin 2024. Les usages concernent notamment la rédaction des lettres de motivation, l’amélioration des CV ou la préparation des entretiens. Pour autant, une majorité de cadres considère encore que ces outils ne remplaceront pas totalement l’accompagnement humain, notamment pour les conseils personnalisés en recherche d’emploi.