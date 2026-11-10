Dossier partenaire
Agir face aux nouvelles réalités cyber : le cas du déni de service
Un dossier réalisé en partenariat avec IMS Networks, pionnier de l’anti-DDoS depuis plus de 10 ans. Ses experts analysent les défis posés par les nouveaux dénis de service et les réponses possibles.
Sacha Hilic
Directeur Général d'IMS Networks, opérateur français spécialisé dans les infrastructures critiques et les services de cybersécurité, Sacha Hilic pilote l'organisation et la performance de l'ensemble des activités d'intégration, de services managés et de cyberdéfense. Il accompagne la transformation stratégique de l'entreprise avec l'ambition de renforcer son positionnement sur les services managés, le cloud et les solutions de cybersécurité souveraines, en France comme en Europe.Docteur de formation, Sacha Hilic débute sa carrière aux États-Unis au sein de l'Oak Ridge National Laboratory avant d'évoluer dans le conseil et le management des services informatiques, notamment chez Unilog Management. Il rejoint ensuite les Laboratoires Pierre Fabre, où il occupe plusieurs fonctions de direction jusqu'au poste de Chief of IT Operations & Services, développant une expertise reconnue dans le pilotage des infrastructures IT, des services numériques et des organisations à forte exigence opérationnelle.Fort de près de vingt ans d'expérience dans les services informatiques et les infrastructures critiques, il défend une vision de la cybersécurité fondée sur l'excellence opérationnelle, la disponibilité des services et la souveraineté numérique. Convaincu que la résilience des infrastructures est devenue un levier stratégique pour les organisations, il accompagne le développement d'IMS Networks autour d'offres managées opérées en France, avec une attention particulière portée à la protection contre les attaques DDoS, à la qualité de service et à l'innovation.Engagé dans une approche responsable de la transformation numérique, Sacha Hilic contribue également à porter les engagements d'IMS Networks en matière de sécurité, de qualité et de développement durable, en s'appuyant notamment sur la certification ISO 27001, la charte Numérique Responsable et les initiatives de l'entreprise en faveur de la résilience de ses infrastructures et de la réduction de leur impact environnemental.
Simon Bonin
Expert sécurité - IMS Networks
Précurseur de la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), IMS Networks développe depuis plus de 10 ans une expertise reconnue dans ce domaine. Son offre associe une technologie de protection 100 % française à des services managés opérés par des équipes expertes basées en France. Cette approche permet aux entreprises et aux acteurs publics de préserver la disponibilité de leurs services numériques face à des attaques toujours plus fréquentes et sophistiquées.
Article partenaire
Enquête : attaques par déni de service (DDoS), où en sommes-nous ?
Le déni de service reste, dans de nombreuses organisations de secteurs régulés ou non, un sujet perçu comme réglé — alors que les attaques récentes montrent l'inverse. Ce questionnaire d'une durée de cinq à sept minutes, vise à objectiver, à l'échelle du secteur, les pratiques réelles, les freins rencontrés et les priorités à venir. Les réponses sont strictement anonymisées ; une synthèse agrégée sera partagée aux répondants qui le souhaitent.
Article partenaire
Anti-DDoS : comment être certain qu’une solution protège correctement ?
Disposer d’une protection anti-DDoS ne permet pas nécessairement de savoir comment elle se comporte, lorsqu’une attaque survient. Alors de quoi faut-il absolument s'assurer ?
Article partenaire
DDoS en 2026 : pourquoi les DSI et RSSI doivent d'urgence reprendre le contrôle
Dans cette vidéo, Sacha Hilic, directeur général d'IMS Networks détaille comment les attaques par déni de service ont profondément changé de nature et la réaction nécessaire pour les organisations.
Article partenaire
Attaques par déni de service : les entreprises face au risque de l’effet « boîte noire »
La majorité des entreprises estiment être bien protégées contre les attaques par déni de services (DDoS). Mais les informations auxquelles elles accèdent restent souvent parcellaires. Simon Bonin, expert cybersécurité pour IMS Networks, analyse le risque que ces situations font peser aux organisations.
Risques cyber
Nouvelles attaques DDoS : pourquoi les RSSI veulent en faire un sujet de gouvernance plutôt que de réseau
Comment faire évoluer la protection DDoS d'un sujet technique vers un véritable levier de continuité d'activité ? C'est la question qui a réuni, chez Alliancy, un peu plus d'une dizaine de responsables cybersécurité issus de secteurs régulés.
Article partenaire
Reprendre la main face aux nouvelles menaces DDoS : la check-list des CISO
Le changement de nature des attaques par déni de service distribué (DDoS) implique des changements de pratiques de sécurité dans les organisations. Mais par quoi commencer ? Tour d’horizon des quatre chantiers prioritaires.
Cybersécurité
Offre souveraine anti-DDoS : IMS Networks investit un million d'euros
Avec plus d’un million d’euros sur la table, IMS Networks accélère sur l’anti-DDoS. Objectif : s’imposer comme un acteur de référence en France.