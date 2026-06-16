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Attaques par déni de service : les entreprises face au risque de l’effet « boîte noire »

La majorité des entreprises estiment être bien protégées contre les attaques par déni de services (DDoS). Mais les informations auxquelles elles accèdent restent souvent parcellaires. Simon Bonin, expert cybersécurité pour IMS Networks, analyse le risque que ces situations font peser aux organisations.