Reprendre la maîtrise de ses choix technologiques dans les Utilities

Avec la présentation, en juin 2026, du « Tech Sovereignty Package », la Commission européenne a réaffirmé son ambition de renforcer les capacités du continent dans des domaines considérés comme critiques : semi-conducteurs,IA, cloud, cybersécurité, open source… Le secteur de l'énergie occupe une place centrale dans cette dynamique. La stratégie de digitalisation et d'IA du système énergétique est notamment vue comme essentielle pour assurer la résilience des réseaux, mais également pour rendre possibles les futurs usages de l'IA à grande échelle.

Reste que les marges de manœuvre réelles des entreprises posent question, alors que la dépendance à des technologies, des plateformes et des fournisseurs (notamment non européens) s’est considérablement accrue. Comment garantir l’autonomie stratégique et opérationnelle des infrastructures énergétiques alors même que leur fonctionnement dépend de plus en plus d'écosystèmes numériques mondiaux ? Derrière les enjeux technologiques se dessinent des arbitrages complexes pour les CIO du secteur, qui concernent directement la continuité des services essentiels, la sécurité des infrastructures critiques et la capacité des organisations à conserver la maîtrise de leurs choix dans la durée.

Au travers d'une étude, le Pôle Etudes et Actions d'Alliancy, en partenariat avec Klee Group, décrypte avec les CIO et décideurs des utilities, les trois problématiques structurantes qui se trouvent aujourd'hui au croisement des priorités énergétiques, numériques et réglementaires européennes.

La première concerne la maîtrise des données et des applications. Les entreprises du secteur manipulent des actifs informationnels particulièrement sensibles (consommation, réseau, SCADA…). Dès lors, jusqu'où peut-on standardiser et massifier les choix IT sans créer de dépendances excessives ?

La deuxième porte sur l'IA agentique dans les opérations critiques. Les perspectives sont considérables (assistance aux techniciens sur le terrain, automatisation de tâches d'exploitation, optimisation de la gestion du réseau…). Mais comment gouverner des agents capables d'agir de manière semi-autonome, et garantir la traçabilité des décisions prises ? Comment développer des applications d'IA de manière responsable dans ce contexte ?

Enfin, la modernisation des SI sous contrainte réglementaire constitue un troisième défi majeur. Les acteurs des utilities figurent parmi les premiers concernés par les exigences de la directive NIS2. Cette pression réglementaire intervient alors même que nombre d'organisations doivent composer avec des patrimoines applicatifs anciens, une dette technique importante et des environnements OT/IT historiquement séparés. Au-delà de la performance et du coût, quelles doivent être les nouvelles exigences des CIO du secteur ?