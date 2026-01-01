[Atelier & dîner] Les nouveaux arbitrages IT des CIO des Utilities

Les CIO des entreprises du secteur des utilities font aujourd'hui face à une équation de plus en plus complexe : accélérer la transformation numérique tout en reprenant la maîtrise de dépendances devenues critiques.

La présentation du Tech Sovereignty Package européen a remis sur le devant de la scène une question que de nombreux CIO des utilities se posent déjà : jusqu'où aller pour reprendre la maîtrise de ses dépendances technologiques ? Les ramifications sont nombreuses : résilience des activités, gouvernance des données, déploiement contrôlé de l'IA, capacité à conserver une liberté de choix de fournisseurs dans la durée...

Cet atelier-dîner confidentiel réunira des CIO et dirigeants IT du secteur pour confronter leurs retours d'expérience autour de trois questions majeures :

Comment assurer la maîtrise des dépendances technologiques ? Jusqu'où standardiser les applications, les plateformes ou les services cloud sans accroître les risques de verrouillage ?

Comment industrialiser l'IA tout en gardant le contrôle ? Gouvernance des agents IA, maîtrise des données, traçabilité des décisions, responsabilité des usages : quels garde-fous mettre en place ?

Comment moderniser le SI face aux nouvelles contraintes ? Entre dette technique, convergence IT/OT, cybersécurité et exigences réglementaires, quelles priorités donner aux prochaines feuilles de route de modernisation ?

Au-delà des retours d'expérience, les échanges permettront d'identifier les nouveaux arbitrages qui émergent dans les DSI des utilities : comment réduire les dépendances sans ralentir l'innovation ? Quelles nouvelles exigences adresser au marché ? Quels choix préparer dès aujourd'hui pour les prochaines années ?

Cet atelier se déroulera sous la règle de Chatham House afin de favoriser des retours d'expérience ouverts et directement utiles entre pairs.