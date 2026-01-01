3 novembre 2026
19:00 - 22:30
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[Atelier & dîner] Les nouveaux arbitrages IT des CIO des Utilities
Utilities : face au Tech Sovereignty Package européen, quels arbitrages IT deviennent urgents pour les CIO ?
À propos
Les CIO des entreprises du secteur des utilities font aujourd'hui face à une équation de plus en plus complexe : accélérer la transformation numérique tout en reprenant la maîtrise de dépendances devenues critiques.
La présentation du Tech Sovereignty Package européen a remis sur le devant de la scène une question que de nombreux CIO des utilities se posent déjà : jusqu'où aller pour reprendre la maîtrise de ses dépendances technologiques ? Les ramifications sont nombreuses : résilience des activités, gouvernance des données, déploiement contrôlé de l'IA, capacité à conserver une liberté de choix de fournisseurs dans la durée...
Cet atelier-dîner confidentiel réunira des CIO et dirigeants IT du secteur pour confronter leurs retours d'expérience autour de trois questions majeures :
Comment assurer la maîtrise des dépendances technologiques ? Jusqu'où standardiser les applications, les plateformes ou les services cloud sans accroître les risques de verrouillage ?
Comment industrialiser l'IA tout en gardant le contrôle ? Gouvernance des agents IA, maîtrise des données, traçabilité des décisions, responsabilité des usages : quels garde-fous mettre en place ?
Comment moderniser le SI face aux nouvelles contraintes ? Entre dette technique, convergence IT/OT, cybersécurité et exigences réglementaires, quelles priorités donner aux prochaines feuilles de route de modernisation ?
Au-delà des retours d'expérience, les échanges permettront d'identifier les nouveaux arbitrages qui émergent dans les DSI des utilities : comment réduire les dépendances sans ralentir l'innovation ? Quelles nouvelles exigences adresser au marché ? Quels choix préparer dès aujourd'hui pour les prochaines années ?
Cet atelier se déroulera sous la règle de Chatham House afin de favoriser des retours d'expérience ouverts et directement utiles entre pairs.
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Une étude construite avec les CIO du secteur des Utilities
En parallèle de cet atelier-dîner, le pôle Études & Actions d'Alliancy conduit une nouvelle étude de référence consacrée aux arbitrages IT auxquels sont confrontés les dirigeants numériques des utilities.
Cette analyse s'appuie sur une démarche de terrain combinant :
des entretiens confidentiels avec des CIO, CTO et responsables IT du secteur ;
un atelier-dîner entre pairs pour confronter visions, pratiques et retours d'expérience.
Les enseignements seront restitués dans une note d'analyse réunissant :
Les principaux enseignements issus des échanges ;
Des verbatims exclusifs et retours d'expérience de dirigeants ;
Des recommandations directement actionnables pour éclairer les décisions stratégiques des DSI.
L'étude est pilotée par Jean-Claude Laroche, Ecosystem Advisor d'Alliancy, ancien DSI d'Enedis et ancien président du Cigref.
Jean-Claude Laroche s’appuie sur un parcours reconnu au cœur des grandes transformations numériques du secteur public et industriel. Ancien DSI de terrain chez Enedis, il apporte un regard averti, une vision stratégique et une capacité rare à connecter les écosystèmes.
Une étude réalisée avec et pour les dirigeants numériques des entreprises du secteur des Utilities en France : CIO (DSI), Head of IT, Chief Technology Officer
Pour découvrir notre dernière Note d'Analyse, RDV ici
Ces travaux sont réalisés en partenariat avec Klee Group, qui contribue par son expertise de terrain, ses cas d'usage et son regard opérationnel sur les enjeux de transformation des acteurs des utilities.
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