Moderniser le SI sans perdre la maîtrise

Les grandes organisations publiques comme privées partagent aujourd'hui un paradoxe. Alors que leurs stratégies de transformation numérique s'accélèrent, une partie de leur capacité d'action repose sur des systèmes d'information construits depuis plusieurs décennies. Ces applications historiques continuent d'assurer des missions essentielles, portent des règles métier souvent irremplaçables et si leurs évolutions sont rares, elles peuvent malgré tout s’avérer stratégique et, parfois, urgente. Pourtant, la bonne compréhension de leur fonctionnement devient progressivement plus difficile, ce qui complexifie peu à peu les possibilités de transformation.

Il y a bien sûr, dans toutes les organisations, le sujet clé de la dette technique : celle qui existe depuis longtemps, et celle que l'on crée avec chaque nouveau projet. Mais le défi de la modernisation dépasse ce seul périmètre : au fil des années, les évolutions successives, les changements d'équipes, l'accumulation de nouvelles réglementations ou encore la multiplication des projets connexes ont progressivement dispersé la connaissance de ces patrimoines numériques. Dès lors, comment savoir avec pertinence s'il faut réécrire, encapsuler, migrer progressivement, conserver certaines briques ou en transformer d'autres ? Avant même l'enjeu de la migration technique, le défi majeur est devenu celui de prendre la bonne décision : dispose-t-on réellement du niveau de connaissance et de maîtrise nécessaire pour choisir la trajectoire qui offrira le meilleur équilibre entre investissement, pérennité et valeur attendue ?

Cette réalité concerne autant les grands ministères et opérateurs publics que les établissements financiers, les assureurs ou les gestionnaires d'infrastructures critiques. Tous doivent concilier des impératifs parfois contradictoires : assurer la continuité de service, intégrer de nouveaux usages, répondre à des exigences de souveraineté numérique, tout en contenant les coûts et les risques associés aux transformations. La modernisation s'avère impérative... mais la maîtrise également. D’autant qu’il est aujourd’hui potentiellement risqué de remplacer une dépendance par une autre. Et alors que technologies, contraintes et usages évoluent désormais en permanence, comment s'assurer qu'une modernisation réussie aujourd'hui ne conduise pas, quelques années plus tard, à une nouvelle situation de dépendance ou de perte de maîtrise ?

Dans ce contexte, l'intelligence artificielle porte bien entendu de nouvelles promesses et parfois de réelles solutions à des situations précédemment inextricables. Nombreuses sont les organisations qui espèrent ainsi améliorer la compréhension de systèmes complexes, documenter des patrimoines applicatifs ou encore éclairer les décisions des équipes techniques et métiers. Encore faut-il que ces nouveaux outils puissent s'inscrire dans une démarche globale de maîtrise du patrimoine numérique. Il n'y aura pas d'effet de baguette magique, mais l'interrogation reste légitime : sous quelles conditions les évolutions récentes de l'IA peuvent-elles réellement aider à mieux comprendre ces systèmes et à éclairer les décisions qui concernent leur avenir ?

Au travers d'une nouvelle étude, Alliancy en partenariat avec CobolCloud et EBS, décrypte avec les DSI et CTO, cette évolution profonde des stratégies de modernisation. En confrontant expériences et choix d'architecture, l'enjeu est d'identifier les clés qui permettent de reprendre durablement la maîtrise d'un patrimoine applicatif complexe et de préparer les prochaines étapes de sa modernisation.

Comment consolider une vision métier et technique suffisamment fiable d’un SI contenant à la fois des programmes et architectures datant de plusieurs décennies et des développements récents, voire de l’agentique, pour orienter sa modernisation ?

Et comment arbitrer entre maintien, transformation progressive ou réécriture sans faire peser un risque excessif sur les activités ?

De quelle façon préserver et transmettre la connaissance technique et métier portée par les applications critiques ainsi que les compétences nécessaires à leur maîtrise ?

Qu'est-on concrètement en droit d'attendre de l'IA sur ces sujets en 2026 ?