“ Le véritable danger d’une intelligence artificielle avancée ne réside pas dans ce qu’elle fait, mais dans ce qu’elle nous pousse à devenir : créateurs d’outils que nous ne pouvons ni comprendre ni contrôler. ” — Nick Bostrom, Superintelligence

Face à des cybercriminels qui utilisent désormais l’IA pour automatiser la recherche de failles et créer des malwares capables de se métamorphoser en temps réel, la défense traditionnelle ne suffit plus.

Le mercredi 24 juin prochain, participez à l’Excellence Sprint Cyber avec Alliancy et identifiez les 10 actions prioritaires pour bâtir une stratégie de défense capable de contrer ces menaces de nouvelle génération.

L’objectif ? Passer d'une posture réactive à une cyber "AI-ready", capable d'anticiper des attaques toujours plus ciblées, polymorphes et automatisées.

Au programme :

IA vs IA : Quels sont les impacts concrets des attaques dopées à l'IA sur les organisations aujourd'hui ?

Anticiper l'indétectable : Comment contrer les malwares qui mutent à la vitesse du quartz ?

Outils et pratiques : Quelles solutions de protection "GenAI-native" font réellement leurs preuves sur le marché ?

Échanges sans langue de bois : Workshops stratégiques entre CISO et experts, suivis d’un dîner de débriefing.

Une soirée exclusive avec vos pairs et experts

Lors de cette session, des CISO de grands groupes et des experts du marché : Stéphane Calé, Administrateur du Clusif et Ambassadeur European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)et Marc Tournier, Group CISO/DSSI (Eramet)challengeront vos convictions et vous partageront leurs réalités opérationnelles aux côtés de notre Ecosystem Advisor Michel Juvin (ancien global CISO de Chanel) lors de 2 workshops.

À partir d'une note d'analyse stratégique exclusive du pôle Études et Action d'Alliancy, deux ateliers collaboratifs permettront de définir une feuille de route commune face à l'urgence de l'IA offensive.

5 raisons de participer

Une session de travail approfondie pour comprendre comment l'IA redéfinit le paysage des menaces (SIA, agents autonomes).

Partage de réalités : La confrontation de vos enjeux avec ceux d'autres CISO confrontés aux mêmes problématiques de détection.

Un accès direct aux dernières innovations des fournisseurs spécialisés dans la lutte contre les malwares intelligents.

Post-événement, recevez les 10 points clés validés par vos pairs et la note stratégique Alliancy pour convaincre votre Comex.

Réseau de confiance : Repartez avec des leviers concrets et activables et un réseau d'experts cyber prêts à collaborer sur ces nouveaux vecteurs d'attaque.

🎟️ Inscriptions ouvertes !

📍Informations pratiques

Mercredi 24 juin 2026

18h - 22h30

Paris - Plus d'informations lors de la confirmation d'inscription

Vers l’excellence opérationnelle

Un format unique pour activer des décisions entre pairs porté par un Ecosytem Advisor d’Alliancy et co-animé par 4 teams leaders experts du sujet.

Impliqués dans l’animation de la communauté Alliancy, en tant que référents métier les teams leaders sont porteurs d’une problématique clé qu'ils évoqueront en co-animant les ateliers avec les participants. A l’issue de ces 2 sessions de travail, ces experts restitueront en plénière les idées clés qui en seront ressorties pour les partager avec l’ensemble des participants de la soirée, décideurs IT et partenaires sponsors.



Un programme clé

2 ateliers, 1 diner pour créer des connexions efficaces et identifier des solutions entre décideurs et offreurs en lien avec des sujets IA, Data, Cyber sécurité ou IT.

A chaque session : 40 décideurs​ & 4 offreurs​

▪️Sprint de décideurs

▪️Pitch des acteurs de l’offre

▪️Co-construction : besoins & services

Vos contacts

Audrey LANDI,

Ecosystem Manager, en charge de l'événement

[email protected]