FUTURE4ID – ATELIERS SPRINT

Un cas concret. Des décideurs. Quelques heures pour challenger ensemble sa faisabilité, sa valeur et les conditions de sa mise en œuvre.

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Le wallet numérique entre dans une nouvelle phase

Le sujet du wallet européen ne se résume plus à comprendre eIDAS 2 ou à anticiper une échéance réglementaire. La prochaine question est beaucoup plus concrète : que peut-on réellement en faire dans nos organisations ?

Comment utiliser des attestations vérifiées pour simplifier un parcours ?

Comment réduire les contrôles et la fraude ?

Comment repenser un onboarding ?

Comment créer un nouveau service à partir de preuves numériques fiables ?

Et surtout, comment passer d'une idée intéressante à un cas d’usage réellement déployable et créateur de valeur ?

C'est précisément l'objectif des Ateliers Sprint Future4ID.

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Un atelier. Un Business Case. Une matinée pour aller au fond.

Chaque atelier partira d'un cas d'usage concret, sélectionné en amont parmi les contributions des entreprises et organisations engagées sur le sujet.

Ce cas sera partagé aux participants avant la rencontre.

Pendant la matinée, nous le travaillerons collectivement : parcours, acteurs, données et attestations, contraintes technologiques et réglementaires, bénéfices attendus, modèle économique, conditions de déploiement…

L'objectif est de se mettre en situation et de comprendre, à partir d'un cas réel, comment une organisation peut construire et évaluer son propre Business Case.

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Une démarche pensée pour être répliquée

Chaque participant repartira avec une compréhension plus concrète de la démarche et des questions à se poser dans son propre contexte.

L'ambition est de faire émerger progressivement une méthode et une grille de lecture communes, permettant à chacun de répliquer l'approche sur ses propres parcours et cas d'usage.

Les ateliers permettront notamment de challenger :

La valeur business du cas d'usage ;

Les parcours et les irritants que le wallet peut transformer ;

Les attestations et preuves à émettre, partager ou vérifier ;

Les acteurs de l'écosystème à mobiliser ;

Les conditions techniques, réglementaires et opérationnelles ;