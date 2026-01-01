15 octobre 2026
08:30 - 11:00
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FUTURE4ID – ATELIERS SPRINT
EUDI Wallet : passez du cas d’usage à la pratique
À propos
Un cas concret. Des décideurs. Quelques heures pour challenger ensemble sa faisabilité, sa valeur et les conditions de sa mise en œuvre.
📅 24 septembre et 15 octobre 2026
🕣 8h30 – 11h00
📍 Chez Alliancy – Paris-Bourse
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Le wallet numérique entre dans une nouvelle phase
Le sujet du wallet européen ne se résume plus à comprendre eIDAS 2 ou à anticiper une échéance réglementaire. La prochaine question est beaucoup plus concrète : que peut-on réellement en faire dans nos organisations ?
Comment utiliser des attestations vérifiées pour simplifier un parcours ?
Comment réduire les contrôles et la fraude ?
Comment repenser un onboarding ?
Comment créer un nouveau service à partir de preuves numériques fiables ?
Et surtout, comment passer d'une idée intéressante à un cas d’usage réellement déployable et créateur de valeur ?
C'est précisément l'objectif des Ateliers Sprint Future4ID.
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Un atelier. Un Business Case. Une matinée pour aller au fond.
Chaque atelier partira d'un cas d'usage concret, sélectionné en amont parmi les contributions des entreprises et organisations engagées sur le sujet.
Ce cas sera partagé aux participants avant la rencontre.
Pendant la matinée, nous le travaillerons collectivement : parcours, acteurs, données et attestations, contraintes technologiques et réglementaires, bénéfices attendus, modèle économique, conditions de déploiement…
L'objectif est de se mettre en situation et de comprendre, à partir d'un cas réel, comment une organisation peut construire et évaluer son propre Business Case.
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Une démarche pensée pour être répliquée
Chaque participant repartira avec une compréhension plus concrète de la démarche et des questions à se poser dans son propre contexte.
L'ambition est de faire émerger progressivement une méthode et une grille de lecture communes, permettant à chacun de répliquer l'approche sur ses propres parcours et cas d'usage.
Les ateliers permettront notamment de challenger :
La valeur business du cas d'usage ;
Les parcours et les irritants que le wallet peut transformer ;
Les attestations et preuves à émettre, partager ou vérifier ;
Les acteurs de l'écosystème à mobiliser ;
Les conditions techniques, réglementaires et opérationnelles ;
Les coûts, bénéfices et conditions de passage à l'échelle.
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Un format volontairement restreint et opérationnel
Un format en petit comité pour favoriser les échanges directs, le partage d'expérience et le challenge entre pairs.
Les discussions autour du cas étudié pourront se dérouler dans un cadre confidentiel, avec possibilité de mettre en place un accord de confidentialité lorsque cela est nécessaire.
Ces ateliers s'adressent aux organisations qui souhaitent commencer à penser concrètement leurs futurs usages du wallet numérique :
Directions métier · Relation et expérience client · Parcours clients · Risques & Compliance · Juridique · DSI · Digital · Innovation · Architecture
Et notamment aux acteurs des secteurs : Banque & services financiers · Assurance & mutuelles · Utilities · Telco · Transport & mobilité · Services publics · Intérim · Droit · Immobilier & logement
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Deux dates pour commencer
24 septembre 2026
15 octobre 2026
De 8h30 à 11h00
Chez Alliancy – Paris-Bourse
Les deux ateliers seront construits autour de Business Cases différents, afin d'explorer progressivement la diversité des usages possibles du wallet numérique.
Le premier cas d'usage sera dévoilé prochainement aux participants.
▶ Je souhaite soumettre un cas d’usage pour un Atelier
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Pourquoi participer ?
Parce que le moment est venu de passer de la veille à l'expérimentation.
Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà une roadmap EUDI Wallet. Une réflexion encore exploratoire, un parcours qui pose problème, une opportunité métier ou une première idée de cas d'usage peuvent suffire pour entrer dans la démarche.
Venez challenger vos propres hypothèses, découvrir celles des autres et comprendre comment transformer un cas d'usage en Business Case.
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Future4ID : passer de la réglementation aux usages
Fondé par Alliancy, avec comme premier membre fondateur Kipmi, Le programme Future4ID réunit un consortium consortium d'entreprises, d’institutions et d’organisations engagées à décrire, expliquer et promouvoir les conditions concrètes d’adoption du wallet d’identité numérique européen.
Après une première phase d'échanges consacrée aux parcours utilisateurs et aux cas d'usage, le programme entre dans une nouvelle séquence opérationnelle : comment s’approprier le wallet d’identié numérique, réussir son intégration dans vos parcours et passer concrètement à la pratique ?
Entre fin 2026 et début 2027, Future4ID organise une série d'ateliers de travail sous forme de « sprints » d'intelligence collective. Chaque atelier réunit des décideurs et experts autour de scénarios concrets pour travailler sur la mise en œuvre opérationnelle du wallet d’identité.