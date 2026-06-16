Depuis près de 30 ans, IMS Networks accompagne les organisations françaises dans la sécurisation et l'exploitation de leurs infrastructures critiques. Entreprise française certifiée ISO 27001, IMS Networks conçoit et opère l'ensemble de ses services depuis la France, garantissant à ses clients un haut niveau de maîtrise opérationnelle, de confidentialité et de souveraineté.

Précurseur de la protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), IMS Networks développe depuis plus de 10 ans une expertise reconnue dans ce domaine. Son offre associe une technologie de protection 100 % française à des services managés opérés par des équipes expertes basées en France. Cette approche permet aux entreprises et aux acteurs publics de préserver la disponibilité de leurs services numériques face à des attaques toujours plus fréquentes et sophistiquées.

Au-delà de la performance technologique, IMS Networks inscrit son développement dans une démarche durable et responsable. Certifiée ISO 27001 et signataire de la charte Numérique Responsable, l'entreprise s'engage sur 15 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) du Pacte mondial des Nations Unies et investit dans l'adaptation de ses infrastructures aux enjeux du changement climatique. Une vision qui associe résilience numérique, qualité de service et responsabilité environnementale.

Dans un contexte où la disponibilité des services numériques est devenue un enjeu stratégique, IMS Networks fait le choix d'une cybersécurité de proximité, fondée sur l'expertise technique, la réactivité des équipes et la maîtrise complète de la chaîne de service.

Pourquoi est-ce un partenaire clé pour les lecteurs d'Alliancy ?

Une cybersécurité souveraine et maîtrisée : l'ensemble des services est opéré exclusivement depuis la France. Les équipes, les infrastructures d'exploitation et le support restent sous contrôle français, répondant aux exigences croissantes de souveraineté numérique et de protection des données sensibles.

Une expertise reconnue dans la lutte contre les attaques DDoS : depuis plus de dix ans, IMS Networks protège les infrastructures critiques des entreprises et des administrations grâce à une offre combinant logiciel et services managés 100 % français. Cette spécialisation permet d'assurer la continuité des activités face à des menaces devenues majeures.

Un partenaire de confiance pour les infrastructures critiques : certifiée ISO 27001, IMS Networks applique les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'information. Cette certification traduit une démarche d'amélioration continue et un engagement fort en faveur de la qualité de service et de la gestion des risques.

30 ans d'expérience au service des réseaux et de la cybersécurité : forte de trois décennies d'expertise, IMS Networks accompagne les DSI, RSSI et opérateurs d'infrastructures dans la conception, l'exploitation et la sécurisation de leurs réseaux au travers de son NSOC disponible 24 h/24 et 7 j/7.

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