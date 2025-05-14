Olivier Vallet (Docaposte) : « Les stratégies d’écosystèmes renforcent la confiance dans le numérique »

Olivier Vallet, président-directeur général de Docaposte, était l’invité du dernier Cercle des Partenaires du Numérique Alliancy. En complément de son intervention lors de la soirée, il détaille l’influence qu’ont les écosystèmes dans la stratégie de son entreprise et leurs impacts à la fois économique et social.