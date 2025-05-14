Dernières publications
Olivier Vallet (Docaposte) : « Les stratégies d’écosystèmes renforcent la confiance dans le numérique »
Olivier Vallet, président-directeur général de Docaposte, était l’invité du dernier Cercle des Partenaires du Numérique Alliancy. En complément de son intervention lors de la soirée, il détaille l’influence qu’ont les écosystèmes dans la stratégie de son entreprise et leurs impacts à la fois économique et social.
Docaposte/CDC Arkhinéo, leader de l’archivage numérique à valeur probatoire
Avec l’intégration de CDC Arkhinéo, Docaposte, la filiale numérique du Groupe La Poste, se renforce dans les activités de tiers de confiance numérique et devient le leader de l’archivage numérique à valeur probatoire en France.
[VIDEO] What's Next, CIO? Docaposte et l'Hôpital Foch : co-construire l'avenir de l'IA au service des médecins
Nos invités : Smara Lungu, de Docaposte, et Philippe Boulogne, de l'Hôpital Foch, ont partagé un retour d'expérience inédit sur l'usage de l'IA dans la santé.
[🎥 Quel numérique pour demain ?] avec Olivier Vallet (Docaposte) et Guillaume Leboucher (Openvalue)
Pour ce premier épisode « Quel numérique pour demain ? », Alliancy s’est entretenu avec Olivier Vallet, directeur général de Docaposte, la filiale numérique de La Poste, ainsi que Guillaume Leboucher, directeur général d'Openvalue. L'occasion de comprendre comment Docaposte souhaite jouer la carte de la confiance numérique en rachetant l'année dernière le cabinet de conseil Openvalue.
Rencontre avec Olivier Vallet (Docapost)
[Chronique de Sylvain Fievet] Rencontre avec Olivier Vallet, PDG du groupe Docapost, filiale numérique du Groupe La Poste. Docapost développe de plateformes de services Saas omniicanale pour améliorer la relation client, citoyen, patient... dans ses secteurs de prédilection : banque/assurances, santé, collectivités territoriales.
Docaposte lance une signature électronique pour les professionnels
Docaposte dévoile une solution de signature électronique, adaptée aux besoins des secteurs professionnels et réalisable entièrement en ligne.
Face à la "guerre technologique", comment Docaposte entend mener les combats prioritaires de la souveraineté numérique
Olivier Vallet, PDG de Docaposte, la branche numérique du groupe La Poste, co-préside le groupe de travail « Données sensibles » au sein du Comité stratégique de filière « Numérique de confiance ». Il partage son analyse sur les mobilisations actuelles de l’État et de l'écosystème en matière de souveraineté technologique, en pointant les combats prioritaires.
Docaposte Institute naît sous l’œil avisé de Vanessa Chocteau
La directrice générale de Docaposte Institute et de l’accélérateur French IoT, Vanessa Chocteau, revient sur la création de cette entité qui offrira plus de possibilités en matière de formation pour l'interne et l'externe dans le numérique chez Docaposte.
Olivier Vallet (Docaposte) : « Nous visons le milliard de chiffre d’affaires en 2023 »
Le PDG de la filiale numérique du groupe La Poste revient sur sa stratégie et les objectifs 2020 après le rachat de l’ESN Softeam Group fin 2019 et la volonté de développer massivement la solution d’Identité Numérique qu’il opère pour le groupe La Poste.