Philippe Sersot compte parmi les figures reconnues des infrastructures et de la production informatique en France, avec 40 années d'expérience opérationnelle. Il a commencé comme ingénieur système, puis a occupé des fonctions jusqu'à celle de directeur de production dans des entreprises variées : SEDAP, Esso, Sovac, GE Capital.

Il entre dans le groupe Crédit Agricole en 2000, dans la banque de financement (Crédit Agricole Indosuez). Il y mène sa première transformation : la fusion des productions informatiques des marchés de capitaux et de la banque de financement. Devenu directeur de la production informatique de Calyon, il joue un rôle important dans la fusion Crédit Agricole / Crédit Lyonnais. De 2008 à 2014, il est Global Chief Technology Officer de Crédit Agricole CIB et réorganise la production informatique à l'échelle mondiale, dans une cinquantaine de pays et pour l'ensemble des métiers de la banque. Il devient ensuite directeur général adjoint de SILCA, la SSII interne du groupe, en charge des opérations.

En 2019, le Crédit Agricole crée Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP), qui rassemble près de 80 % des infrastructures et de la production informatique du groupe. Philippe Sersot y est directeur général adjoint en charge des socles. Il y porte de grands projets de transformation digitale et de cloud.

Sa marque de fabrique : pas de recommandations théoriques, mais des solutions éprouvées, pragmatiques et applicables.

Il est aujourd'hui Ecosystem Advisor d'Alliancy.