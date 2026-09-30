Philippe Sersot : mieux décider pour maîtriser dépenses et dépendances

En plus de quarante ans de métier, Philippe a exercé des responsabilités allant de l’ingénierie système à la direction générale. Création de centres de services à l’international, négociation de contrats de sous-traitance, organisation agile de la production, construction de plateformes techniques et d’un cloud interne fondé sur OpenStack : il connaît les décisions qui engagent durablement une entreprise, autant que leurs conséquences pour les équipes.

Ce vécu, il souhaite le partager avec franchise : ce qui a fonctionné, les difficultés rencontrées et les enseignements utiles à ceux qui doivent aujourd’hui arbitrer. Il tient aussi à continuer d’apprendre, au contact d’autres générations et d’entreprises qui ont trouvé des réponses différentes.

Dépenses et dépendances : comprendre ce que chaque choix engage

Pour Philippe, la maîtrise des dépenses demande de regarder ensemble les contrats, les ressources mobilisées, le modèle de sous-traitance et le service rendu. Elle se travaille dans la négociation comme dans l’organisation de la production. La maîtrise des dépendances pose une question fondamentale : quelle latitude l’entreprise conserve-t-elle pour faire évoluer ses services, changer de partenaire ou poursuivre son activité face à une défaillance ?

Sa conviction : apprécier chaque option à travers sa valeur, son coût complet et les risques qu’elle engage. Une alternative peut dégager des économies ; elle peut également justifier un investissement pour protéger une activité critique ou retrouver de l’autonomie. L’important est de hiérarchiser les enjeux et d’expliciter les arbitrages. Cette lecture relie directement organisation et stratégie : quelles compétences conserver, quelles responsabilités confier aux partenaires et quels moyens de pilotage mettre en place ?

L’expérience des grands projets, mobilisable au moment de décider

Philippe a conduit des transformations lourdes. Cette expérience permet aussi d’apporter un éclairage rapide sur une question précise, avant que l’organisation engage ses moyens. Examiner un scénario d’externalisation, questionner une trajectoire de dépenses, éprouver une orientation cloud ou préparer une décision de Comex : son intervention aide à confronter les hypothèses, repérer les conséquences sous-estimées et préciser la prochaine étape. Il porte une attention particulière aux responsabilités du DSI : lui donner les éléments pour défendre une conviction, tout en faisant prendre au Comex les arbitrages qui engagent l’entreprise.

C’est dans cet esprit qu’il s’engage au sein du pôle Études & Action. Les dirigeants disposent avec ce pôle d’une équipe mobilisable, capable de croiser l’expérience des praticiens, les études et les retours du marché pour éclairer leurs choix. Philippe en renforce les expertises en gouvernance, organisation, sous-traitance et résilience.

Son attachement au collectif tient à cette utilité : partager ce que chacun a appris pour permettre à d’autres d’avancer avec davantage de discernement. Un décideur garde la responsabilité de ses choix. Avec Alliancy et Philippe Sersot, il peut les préparer entouré des expériences et des compétences pertinentes.