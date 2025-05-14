N°5 - Regarder passer les nuages

C’est une information sensible qui a fuité ! Le Premier ministre, Jean- Marc Ayrault, a cru bon de rappeler ses ministres à l’ordre : « Toute information sensible, même non classifiée, doit être échangée par les terminaux équipés de systèmes agréés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information» (Anssi) et doit être « hébergée sur le territoire national. »