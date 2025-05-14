Dernières publications
N°5 - Regarder passer les nuages
C’est une information sensible qui a fuité ! Le Premier ministre, Jean- Marc Ayrault, a cru bon de rappeler ses ministres à l’ordre : « Toute information sensible, même non classifiée, doit être échangée par les terminaux équipés de systèmes agréés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information» (Anssi) et doit être « hébergée sur le territoire national. »
N°2 : Chasser en meute
L’expression est devenue courante dans ce monde de grands fauves qu’est la vie des affaires. Pour les grands patrons. Et pour des ministres en charge de l’intérêt national. Elle prend tout son sens en ces temps de bouleversements économiques où il faut se serrer les coudes.
Edito Alliancy n°9 - Homme providentiel
L'économie numérique au coeur des enjeux des gouvernements. La commission européenne s'organise avec les pays en première ligne.
Edito Alliancy n°13 - Se préparer à la cyberguerre
C’est une mobilisation comme seule l’Amérique sait l’organiser. Une guerre à la cyberguerre. A l’heure où une gigantesque attaque numérique contre l’etat fédéral vient tout juste d’être dévoilée…
Edito Alliancy Hors-Série 2030 – Le retour de l'humain
Fini le train-train métro-boulot-dodo. Oubliée l’idée d’avoir un seul patron. Le travail va être totalement repensé dans les années à venir. et vous nous dîtes comment vous le projetez d’ici à 2030.
[Edito] L’oiseau bleu ou l’expression de la liberté selon Elon Musk
#post_excerpt Le rachat de Twitter par l'homme le plus riche du monde Elon Musk, quels enjeux pour la liberté d'expression et le respect entre Twittos ?
[Edito] Paris, épicentre de l’innovation mondiale
Le salon #Vivatech2022 se déroule cette semaine en fanfare Porte de Versailles à Paris. Après deux années de crise sanitaire qui ont fortement impacté les rencontres précédentes, c’est de nouveau l’occasion de...
[Edito] Une Polytechnicienne à la tête de la Dinum
Un décret officialise la nomination de Stéphanie Schaer, à la tête de la Direction interministérielle du Numérique (Dinum), en remplacement de Nadi Bou Hanna.
[Edito] Frilosité sur la French Tech
Si l’activité des start-up françaises a bondi de 30 % en 2021, selon un récent rapport de la Banque de France, ce ne sera peut-être pas le cas en 2022.
[Edito] Couper le wifi ne suffira pas !
Pour accélérer la transition énergétique de la France, il faudra tous se mobiliser et les entreprises du numérique et des télécoms comptent bien y contribuer.
[Edito] Cloud : la stratégie française s’éclaircit
A l’occasion de leur déplacement pour l’inauguration du nouveau centre de données alsacien d’OVHcloud, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer l’écosystème français du cloud computing.
[Edito] Vivement les fêtes !
L’année 2022 clos une première décennie pour Alliancy. Dix ans de rencontres, de reportages, de sujets passionnants autour des grands enjeux du numérique...
[Edito] Alliancy fête ses 10 ans
Le 12 décembre 2012, Alliancy publiait son premier magazine « papier » dédié au cloud. Il y a dix ans déjà, ce sujet était au cœur de nos préoccupations...
[Edito] Vents violents sur la finance et la Tech américaines
La faillite d’une banque de détail aux États-Unis et la plus importante depuis la crise financière de 2008.
[Edito] ChatGPT, Bard, Ernie… et les autres
Microsoft, l'investisseur initial, a annoncé vouloir investir « plusieurs milliards de dollars » sur ChatGPT pour étendre la collaboration avec OpenAI. Edito
[Edito] Synfonium, futur champion européen du cloud
Octave Klaba d'OVHcloud, leader européen du cloud, lance, en partenariat Miroslaw et la Caisse des Dépôts, la plateforme Synfonium, qui intègrera Shado et…Qwant
[Edito] La France veut ses 100 licornes d’ici 2030
Emmanuel Macron lors du dernier salon Vivatech avait lancé à tout l’écosystème l’objectif d’atteindre « au moins 100 licornes » françaises à horizon 2030.
[Edito] Le pied de nez d’Elon Musk
Twitter est sorti du code de bonnes conduites de l'UE contre la désinformation en ligne. Un texte que le réseau social, avait pourtant signé en 2018.
[Edito] De la suite dans les idées
Ce sera désormais le rôle de Dorian Marcellin de poursuivre le travail que j’ai mené à la tête de ce média que j’ai cofondé avec Sylvain Fievet...
Chez Lacroix, le digital est associé à l’amélioration continue
Dominique Maisonneuve, Smart Industry Project Manager de Lacroix, fait le point pour Alliancy sur ses chantiers prioritaires en matière de digitalisation.
1er anniversaire du programme « 1000 femmes dans la Tech »
Depuis son lancement en juin 2022, le programme « 1000 Femmes dans la Tech », lancé par Salesforce France, a permis de former et d’accompagner plus de 650 femmes vers un emploi dans le numérique. A ce jour, plus de 70 partenaires ont déjà rejoint le dispositif.
Pour Fives, le digital impose d’embarquer les gens de terrain dans la transformation
Denis Mercier, directeur général adjoint du Groupe Fives, revient sur l’organisation interne adoptée pour mener à bien leur transformation digitale et leur façon d’aborder le sujet avec les clients en tant que spécialiste de l’ingénierie industrielle.
[Edito] Ne ratez pas le train de l’IA Générative
Et voilà, après Microsoft, Google et Meta, Amazon se lance dans l’IA générative en investissant pas moins de 4 milliards de dollars dans la start-up Anthropic, l’un des grands concurrents d'OpenAI. Une opération qui devrait lui permettre de rattraper (en partie) son retard sur les fameux « LLM », ces modèles de langage capables de générer du texte à partir d'une simple consigne…