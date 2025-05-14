Dernières publications
[Chronique] La fin des frais de sortie dans le cloud : vous allez pouvoir sauter de nuage en nuage…
Dans son nouveau billet d’humeur, Alain Garnier revient sur l’annonce de la suppression réglementaire des frais de sortie pour le cloud. Un choix positif pour lui, qui considère que la situation était jusque-là ubuesque.
[Chronique] Lettre au Père Noël pour la souveraineté numérique
Pour son dernier billet d’humeur de l’année 2022, notre chroniqueur Alain Garnier se permet d’en appeler au Père Noël pour répondre aux enjeux de souveraineté technologique, au nom d’une économie plus diversifiée et résiliente.
[Chronique] Un vent nouveau souffle sur le numérique français
Dans son nouveau billet d’humeur, notre chroniqueur Alain Garnier revient sur les actualités de l’écosystème de la rentrée, et notamment des signaux lancés...
[Chronique] Parlez-vous la langue diplomatique numérique de la trichite ?
Dans son dernier billet d’humeur, notre chroniqueur Alain Garnier réagit à une récente déclaration du président du géant Microsoft et s’interroge sur les enseignements qu’il y a à en tirer.
[Chronique] Le numérique à l’épreuve des programmes des candidats à la présidentielle
Après avoir reçu les professions de foi des candidats à l’élection présidentielle, notre chroniqueur Alain Garnier s’interroge dans ce nouveau billet d’humeur : quelle vraie place pour le numérique dans leurs programmes ?
[Chronique] Et demain ? Les 10 tenseurs de l’univers numérique
A l’occasion de notre grande soirée Alliancy placée sous le thème « Quel numérique voulons-nous pour demain ? », notre chroniqueur Alain Garnier partage les 10 axes ambivalents sur lesquels il lui parait urgent de trouver le bon équilibre, à la fois en tant qu’individu, entreprise et société.
[Chronique] Désaccords sur le télétravail : il est temps de changer de lunettes et de sonotone !
Dans son nouveau billet d’humeur, Alain Garnier appelle à un sursaut des dirigeants et des managers sur la question épineuse du télétravail : ne vous trompez pas de combat !
[Chronique] Facebook, la nausée et les mains sales
Le nouveau billet d’humeur d’Alain Garnier revient sur l’affaire des Facebook Files. Invoquant Jean-Paul Sartre sous forme de métaphore littéraire, il s’interroge sur l’influence négative que le géant américain a sur nos conceptions du progrès et de l’interconnexion humaine.