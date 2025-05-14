Dernières publications

La donnée nest-elle quun actif immatériel

[Chronique] La donnée n’est-elle qu’un actif immatériel ?

Dans sa nouvelle chronique, Henry Schwartz établit un parallèle entre ses réflexions sur le développement durable et sur l’idée que les données ne seraient qu’un actif immatériel pour l’entreprise.
IoT & crise énergétique

[Chronique] IoT & crise énergétique : les enjeux actuels appellent de nouveaux référentiels

Notre chroniqueur Henry Schwartz revient sur la place prise par l’IoT dans le contexte actuel de la crise énergétique dans une discussion avec Emmanuel François pour qui le bâtiment intelligent et la ville intelligente ont toujours été au centre de son parcours professionnel.
Planification écologique

[Chronique] La planification écologique à l’épreuve des savoirs (dé)connectés

Rebondissant sur le climat politique actuel, notre chroniqueur Henry Schwartz s’interroge sur la façon dont formation et partage du savoir jouent un rôle dans les grands axes de transformation de notre société et de ses territoires. Avec un exemple : la planification écologique.
Annee electorale logiciel sanitaire

[Chronique] Année électorale et « logiciel » sanitaire : une folle danse pour les entreprises et les territoires

En cette année électorale, les choix et la communication face à la pandémie revêtent un caractère tranchant, rappelle notre chroniqueur Henry Schwartz. Engagement des collaborateurs, responsabilité, éthique dans les organisations… au-delà des opinions politiques, l’impact sur la vie des entreprises et des territoires est particulièrement transverse.
Le care - chronique schwartz

[Chronique] Le « care » : une meilleure transformation pour nos territoires ?

Dans sa nouvelle chronique, Henry Schwartz s’interroge sur la notion de « care » portée par de plus en plus d’organisation. 
Stratégie data-centric ou centrée sur l’humain

[Chronique] Stratégie centrée sur la data ou l'humain : quel acteur est le plus "hors sol" ?

Dans sa deuxième chronique consacrée aux défis des territoires connectés, Henry Schwartz épingle les déclarations à l’emporte-pièce sur « l’Humain » et la « Data »
Henry Schwartz, spécialiste des questions de stratégies territoriales

[Chronique] L’innovation stratégique face à l’incertitude : l’exemple de la 5G

Notre chroniqueur Henry Schwartz analyse les écueils qui se dressent sur la diffusion des innovations sur les territoires, en prenant comme exemple le cas d’école récent de la 5G
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.