Dernières publications
[Chronique] La donnée n’est-elle qu’un actif immatériel ?
Dans sa nouvelle chronique, Henry Schwartz établit un parallèle entre ses réflexions sur le développement durable et sur l’idée que les données ne seraient qu’un actif immatériel pour l’entreprise.
[Chronique] IoT & crise énergétique : les enjeux actuels appellent de nouveaux référentiels
Notre chroniqueur Henry Schwartz revient sur la place prise par l’IoT dans le contexte actuel de la crise énergétique dans une discussion avec Emmanuel François pour qui le bâtiment intelligent et la ville intelligente ont toujours été au centre de son parcours professionnel.
[Chronique] La planification écologique à l’épreuve des savoirs (dé)connectés
Rebondissant sur le climat politique actuel, notre chroniqueur Henry Schwartz s’interroge sur la façon dont formation et partage du savoir jouent un rôle dans les grands axes de transformation de notre société et de ses territoires. Avec un exemple : la planification écologique.
[Chronique] Année électorale et « logiciel » sanitaire : une folle danse pour les entreprises et les territoires
En cette année électorale, les choix et la communication face à la pandémie revêtent un caractère tranchant, rappelle notre chroniqueur Henry Schwartz. Engagement des collaborateurs, responsabilité, éthique dans les organisations… au-delà des opinions politiques, l’impact sur la vie des entreprises et des territoires est particulièrement transverse.
[Chronique] Le « care » : une meilleure transformation pour nos territoires ?
Dans sa nouvelle chronique, Henry Schwartz s’interroge sur la notion de « care » portée par de plus en plus d’organisation.
[Chronique] Stratégie centrée sur la data ou l'humain : quel acteur est le plus "hors sol" ?
Dans sa deuxième chronique consacrée aux défis des territoires connectés, Henry Schwartz épingle les déclarations à l’emporte-pièce sur « l’Humain » et la « Data »