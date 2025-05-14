Dernières publications

Julie Paci, responsable marketing France chez Mailjet

Le e-ticket au service d’une stratégie

A l’époque du tout-numérique, le ticket de caisse aussi se digitalise. D’un ticket papier, nous passons à l’époque du e-ticket, directement envoyé à l’acheteur par mail. Pour rester compétitive, la dématérialisation du ticket de caisse est une étape à ne pas manquer pour les marques. Les Galeries Lafayette, Camaïeu, Promod, Le Slip Français… de plus en plus d’enseignes ont déjà pris le tournant. Si les avantages sont nombreux pour les consommateurs – avec notamment une gestion des retours facilitée –, les bénéfices sont également précieux pour les entreprises.
