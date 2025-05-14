Dernières publications
[Chronique] La cybersécurité et l’IA, facteurs de transformation des instances dirigeantes et des compétences
2024 sera placée sous le signe de l'intelligence artificielle, notre chroniqueuse Anne Doré souligne la convergence des sujets IA et cybersécurité
[Chronique] Développer les compétences cyber de tous, pour aller au-delà de la sensibilisation
Pour notre chroniqueuse Anne Doré, les entreprises doivent changer de stratégie pour recruter et fidéliser les compétences cyber, en faisant en sorte d’impliquer toutes les parties prenantes de l’entreprise. Et pas seulement en les sensibilisant aux enjeux majeurs.
[Chronique] Face au manque de ressources cyber, les entreprises se donnent-elles vraiment les moyens ?
Anne Doré revient dans sa nouvelle chronique sur le problème chronique de pénurie de compétences cyber, en appelant les organisations à changer leur vision des profils recherchés et de la gestion des compétences.
[Chronique] Donner du sens à la cybersécurité : bonne résolution 2023 des entreprises ?
A l’heure où les dirigeants d’entreprise augmentent sans commune mesure leur attention sur les sujets RSE, notre chroniqueuse Anne Doré s’interroge sur les liens à faire avec le sujet cybersécurité, moins paradoxaux que l’on pourrait le croire.
[Chronique] Métavers, le nouvel eldorado des attaques cyber ?
Notre chroniqueuse Anne Doré s’empare du buzzword technologique de 2022 : le métavers. Elle revient sur la démultiplication du risque cyber qu’il pourrait amener dans ses valises.
[Chronique] La cybersécurité vectrice de la durabilité des entreprises
Alors que se tient à Lille le Forum International de la Cybersécurité, notre chroniqueuse Anne Doré poursuit son analyse sur les liens entre cyber et vision RSE, plus riches et subtils qu’on ne pourrait le penser de prime abord.
[Chronique] Pourquoi la cybersécurité française doit ouvrir ses portes à la diversité
Notre chroniqueuse Anne Doré analyse les options qui s’offrent aux entreprises face à la pénurie de compétences en cybersécurité. La pénurie de ressources en cyber sécurité est mondiale et pourrait impacter lourdement la filière française. En effet ce manque de ressources est à même de ralentir la croissance de la filière et d’empêcher les entreprises de bien se défendre.
[Chronique] Faire confiance à l’ère du « zero trust » ou comment associer deux paradoxes
La confiance est fragile, et une fois perdue, il est difficile de la reconstruire. Notre chroniqueuse Anne Doré analyse la relation conflictuelle entre pratiques de cybersécurité et enjeux de confiance en 2022.
[Chronique] Les RH, acteurs et stratèges de la cybersécurité
Notre chroniqueuse Anne Doré continue d’analyser le rôle que chaque poste de l’entreprise peut jouer pour assurer la cybersécurité de tous, avec ce mois-ci un focus sur les RH.
[Chronique] Cyber : Peut-on faire de nos entreprises françaises des championnes de la gestion de crise ?
A l’occasion du Forum International de la Cybersécurité, notre chroniqueuse Anne Doré analyse ce qu’il manque aujourd’hui à nos entreprises et à leurs dirigeants pour changer la donne en matière de gestion de crise cyber.
[Chronique] DAF : le champion attendu pour une cybersécurité de long terme
Notre chroniqueuse Anne Doré poursuit son analyse des rôles clés en cybersécurité, avec un focus sur les directeurs administratif et financier
[Chronique] Innovation et cybersécurité : le duo gagnant
Notre chroniqueuse Anne Doré s’interroge sur la place que doit tenir la cybersécurité du point de vue d’un directeur de l’innovation, en allant au-delà des raccourcis faciles sur le fait que la sécurité est toujours un frein.
[Chronique] Directeur général, le « rôle modèle » de la cybersécurité
Pourquoi les directeurs généraux refusent-ils de parler (vraiment) de cybersécurité ? Pourquoi leur implication est-elle souvent limitée aux discussions budgétaires, ou au temps de la crise ? Notre chroniqueuse Anne Doré revient sur le rôle clé que jouent les DG dans la sécurité de l’entreprise.