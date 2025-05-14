La pratique du "Bring Your Own Device" pose-t-elle toujours problème ?

De toute évidence, le BYOD est devenu une pratique courante dans le monde entier, avec une adoption due soit à une absence totale de politiques des employeurs en la matière (51%), soit, dans une moindre mesure, à des politiques d’entreprises qui autorisent et gèrent de manière adéquate l’utilisation par l’employé de son appareil personnel (32%). Cette dernière tendance est bien sûr la plus souhaitable.