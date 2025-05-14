Dernières publications
[Tribune] La sécurité doit accompagner le déploiement de la 5G et non la suivre
La 5G offre aux entreprises et aux opérateurs mobiles de nouvelles innovations pour transformer les infrastructures IT, applications, communications ainsi que l'expérience des utilisateurs. Christophe Auberger, Evangéliste Cybersécurité chez Fortinet, nous livre son analyse sur les challenges de sécurité que soulève la 5G.
Pouvons-nous migrer vers la 5G en toute sécurité ?
Christophe Auberger, Directeur Technique France chez Fortinet revient sur le défis et le levier de croissance que représente la 5G dans l'univers mobile pour les fournisseurs de services, et les problématiques de sécurité que cela induit.
Des systèmes OT de plus en plus connectés, une sécurité de plus en plus complexe
Dans nombre de secteurs d’activité, les propriétaires et opérateurs d’infrastructures stratégiques continuent de fusionner les composants informatiques et physiques de leur métier. Cette convergence améliore le contrôle et le suivi des processus stratégiques, tout en permettant d’exploiter les données en provenance de sondes, d’installations industrielles (dont les robots), de dispositifs médicaux et de processus/logiciels de production.
À l’ère du télétravail, six axes pour assurer la continuité des activités métiers
Les entreprises font plus que jamais appel au télétravail, une tendance commune à nombre de secteurs d’activité. Si ce travail à distance présente des avantages concrets à court terme, les dirigeants d’entreprises doivent aussi miser sur ce télétravail et sur les technologies associées pour créer de nouvelles opportunités et évoluer à plus long terme.
NotPetya, un nouveau ransomworm dans la lignée de Wannacry
Nous étudions une nouvelle variante de ransomware, nommée NotPetya, qui se propage actuellement dans le monde. Cette menace cible de nombreux secteurs, notamment les infrastructures critiques dans l’énergie, la banque et les transports.
La sécurité des environnements cloud actuels : suivez le guide !
Les grandes entreprises ont rapidement adopté le cloud computing au cours des 10 dernières années, et cette tendance, loin de fléchir, devrait même s’accélérer.
Cybersécurité : le shopping sur les places de marché underground
Les logiciels malveillants et les services de hacking sont en passe de devenir des commodités. De son côté, le ransomware as a service, en rendant les attaques par ransomware plus simple et conviviale à exécuter, est devenu très populaire cette année.
Fintech et institutions bancaires : vers un recours toujours plus fort aux technologies IT
L’émergence des startups de la Fintech (à savoir ces acteurs technologiques qui redéfinissent la prestation des services financiers) et des nouvelles technologies disruptives invitent à repenser les processus bancaires et la fourniture des services financiers.
Classification des données : la première étape pour sécuriser votre propriété intellectuelle
Le piratage médiatisé du site Ashley Madison devrait inciter toute entreprise hébergeant des données (à vrai dire, toutes les entreprises de la planète) à se pencher sérieusement sur la sécurité de leurs données.
Sécuriser le nouvel univers des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
Une utilisation intelligente des règles et des technologies de sécurité aident les institutions à poursuivre leur transformation et à faciliter leur développement à l’international.
Le secteur médical: la prochaine cible des cybercriminels ?
Le système d’informations de santé, qui regroupe les dossiers électroniques des patients jusqu’aux dispositifs médicaux, est plus vulnérable qu’on ne l’imagine.
Sécuriser la nouvelle ère du Big Data
À l’heure du numérique, l’information constitue la nouvelle monnaie. Et pour obtenir cette information, les entreprises analysent leurs données – et un grand nombre - pour la connaissance qu’elles peuvent en extraire.
La tendance à l'externalisation porte désormais sur des fonctions complexes de sécurité
Alors que la sécurisation des entreprises face aux cyber-attaques gagne en complexité, une étude commanditée par Fortinet démontre que les décideurs informatiques, plutôt que de s’orienter vers une sécurisation réalisée en interne, privilégient plutôt les services de sécurité managés.
La pratique du "Bring Your Own Device" pose-t-elle toujours problème ?
De toute évidence, le BYOD est devenu une pratique courante dans le monde entier, avec une adoption due soit à une absence totale de politiques des employeurs en la matière (51%), soit, dans une moindre mesure, à des politiques d’entreprises qui autorisent et gèrent de manière adéquate l’utilisation par l’employé de son appareil personnel (32%). Cette dernière tendance est bien sûr la plus souhaitable.