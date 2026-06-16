Ingénieur de formation, Samuel HURTREL a fait ses premières armes dans l’industrie et le management d’équipes. D’où un sens aigu de l’opérationnel, des projets réalistes, des budgets et des plannings tenus et de l’importance du réussir ensemble.

Du développement à la Production, en passant par la case CTO et DSI de transition, son parcours s’est forgé dans la grande distribution, la logistique, l’assurance, le ferroviaire, l’éducation, les médias, le recyclage des déchets et le traitement de l’eau, le nucléaire.

Avec ses équipes, dans l’objectif d’un challenge commun, il a mené des transformations exigeantes et des projets d’envergure afin de garantir les services métiers et l’optimisation des coûts de fonctionnement.

L’expérience acquise dans les SI multi-sectoriels lui permet aujourd’hui, dans une vision ouverte sur l’avenir, de proposer des modèles gagnant-gagnant, optimisant les services souscrits, l’organisation à mettre en place, l’expérience utilisateur, la qualité de vie au travail des collaborateurs et les budgets alloués.

Acteur engagé pour l’emploi des jeunes, il a mené, durant 4 ans, sur la région des Hauts-de-France, une démarche pour offrir une chance d’emploi dans l’informatique à plus de 400 jeunes. Ce en motivant les pouvoirs publics, des sociétés et des ESN partenaires. Cette initiative a été reprise aujourd’hui dans le cadre du Conseil Régional.

Son leadership se résume sur les doigts d’une main : pragmatisme, service client, maîtrise budgétaire, ouverture digitale, réussir ensemble.