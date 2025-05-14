Dernières publications

Emmanuel Stanislas, fondateur de Clémentine, cabinet de recrutement du digital et de l'IT

[Tribune] Management des jeunes pousses : la fin de l'indulgence

La libération de la parole critique des salarié.e.s de startup sur les réseaux sociaux affecte durement l'image du management de l'innovation et plaide en faveur de plus de vigilance dans les recrutements managériaux. Le manque de sélectivité dans le choix des profils est-il seul responsable d'attitudes rétrogrades incompatibles avec les besoins de l'entreprise actuelle ? Emmanuel Stanislas, fondateur de Clémentine, cabinet de recrutement du digital et de l'IT, nous livre son analyse.
Emmanuel Stanislas, fondateur de Clémentine, cabinet de recrutement du digital et de l'IT

[Tribune] Repenser de nouveaux objectifs pour manager mieux

Comment, face à la crise sanitaire actuelle fixer des objectifs qui fassent sens ? Comment mesurer ce que peut être un succès dans un contexte général de recul des résultats ? La seconde vague secoue nos conceptions du leadership - peut-être pour le meilleur. Emmanuel Stanislas, fondateur de Clémentine, cabinet de recrutement spécialiste du Digital et de l'IT, nous livre son avis.
Recrutement et Big Data

Recrutement et Big Data : les algorithmes vont-ils devenir indispensables ?

Un mauvais recrutement peut coûter cher à l’entreprise. Les nouveaux algorithmes propulsés par le Big Data permettent aujourd’hui de réduire les risques en prédisant le succès ou l’échec d’une embauche. Technologie d’avenir, certainement, mais la décision humaine reste irremplaçable.

La sécurité, c’est d’abord l’employabilité

Les mutations profondes qui affectent les piliers de l’emploi en France et qui ne se limitent pas au secteur du digital, invitent aussi à mesurer combien la confiance en son avenir professionnel

Les managers savent-ils évaluer leurs talents ?

Osons le dire : les managers ne sont pas toujours compétents lorsqu’il s’agit d’évaluer leurs collaborateurs ou les candidats au poste qu’ils cherchent à pourvoir.
Recrutement et Big Data Emmanuel Stanislas, Fondateur du cabinet de recrutement Clémentine

Candidats, avez-vous pensé à l’e-santé ?

Internet des objets, Big data, data sciences, sécurité des systèmes, ingénierie logicielle, réalité virtuelle, la transformation numérique de la santé a besoin des compétences clés des talents digitaux.
david-yana-emmanuel-stanislas-article

Cultiver le start-up spirit, une priorité pour les grands groupes

Maintenir un fort pouvoir d'innovation au sein d'entités parvenues à maturité, tel est le défi auquel sont confrontés aussi bien les grands groupes que les start-up qui ont réussi.

Santé 2.0 : d'autres vocations pour les talents du digital

La transformation digitale de l'ensemble du secteur de la Santé est entrée dans une phase d'accélération significative qui offre aux professionnels du numérique de nouvelles possibilités d'application de leurs compétences.

L'e-réputation des entreprises : un levier capital pour recruter de nouveaux collaborateurs

Prendre la parole sur la toile est devenu une habitude, un réflexe, un moyen de se faire entendre auprès de sa communauté, mais pas seulement.

Transformer l'humain en maillon "fort" d'une stratégie efficace de cybersécurité : le rôle déterminant des RH

Les médias s'en font l'écho régulièrement : les entreprises - quels que soit leur taille économique et leur secteur d'activité - subissent des cyberattaques ciblées qui visent leurs actifs stratégiques pour des pertes s'élevant à plusieurs millions de dollars.

Emmanuel Stanislas de Clémentine - Que faut-il penser de l’émergence des « Ecoles de Code » ?

Combler le besoin de main d’œuvre de l’industrie numérique et lutter contre le chômage : c’est l’équation magique à laquelle entendent répondre ces « Ecoles de Code » d’un genre nouveau.

Emmanuel Stanislas – Passez en mode cadre pour gérer votre carrière

Les cadres gèrent mieux leur carrière et réagissent plus vite aux mutations du marché du travail. Imaginons que leurs méthodes deviennent des outils démocratisés…
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.