Dernières publications
[Tribune] Management des jeunes pousses : la fin de l'indulgence
La libération de la parole critique des salarié.e.s de startup sur les réseaux sociaux affecte durement l'image du management de l'innovation et plaide en faveur de plus de vigilance dans les recrutements managériaux. Le manque de sélectivité dans le choix des profils est-il seul responsable d'attitudes rétrogrades incompatibles avec les besoins de l'entreprise actuelle ? Emmanuel Stanislas, fondateur de Clémentine, cabinet de recrutement du digital et de l'IT, nous livre son analyse.
[Tribune] Repenser de nouveaux objectifs pour manager mieux
Comment, face à la crise sanitaire actuelle fixer des objectifs qui fassent sens ? Comment mesurer ce que peut être un succès dans un contexte général de recul des résultats ? La seconde vague secoue nos conceptions du leadership - peut-être pour le meilleur. Emmanuel Stanislas, fondateur de Clémentine, cabinet de recrutement spécialiste du Digital et de l'IT, nous livre son avis.
Recrutement et Big Data : les algorithmes vont-ils devenir indispensables ?
Un mauvais recrutement peut coûter cher à l’entreprise. Les nouveaux algorithmes propulsés par le Big Data permettent aujourd’hui de réduire les risques en prédisant le succès ou l’échec d’une embauche. Technologie d’avenir, certainement, mais la décision humaine reste irremplaçable.
La sécurité, c’est d’abord l’employabilité
Les mutations profondes qui affectent les piliers de l’emploi en France et qui ne se limitent pas au secteur du digital, invitent aussi à mesurer combien la confiance en son avenir professionnel
Les managers savent-ils évaluer leurs talents ?
Osons le dire : les managers ne sont pas toujours compétents lorsqu’il s’agit d’évaluer leurs collaborateurs ou les candidats au poste qu’ils cherchent à pourvoir.
Candidats, avez-vous pensé à l’e-santé ?
Internet des objets, Big data, data sciences, sécurité des systèmes, ingénierie logicielle, réalité virtuelle, la transformation numérique de la santé a besoin des compétences clés des talents digitaux.
Cultiver le start-up spirit, une priorité pour les grands groupes
Maintenir un fort pouvoir d'innovation au sein d'entités parvenues à maturité, tel est le défi auquel sont confrontés aussi bien les grands groupes que les start-up qui ont réussi.
Santé 2.0 : d'autres vocations pour les talents du digital
La transformation digitale de l'ensemble du secteur de la Santé est entrée dans une phase d'accélération significative qui offre aux professionnels du numérique de nouvelles possibilités d'application de leurs compétences.
L'e-réputation des entreprises : un levier capital pour recruter de nouveaux collaborateurs
Prendre la parole sur la toile est devenu une habitude, un réflexe, un moyen de se faire entendre auprès de sa communauté, mais pas seulement.
Transformer l'humain en maillon "fort" d'une stratégie efficace de cybersécurité : le rôle déterminant des RH
Les médias s'en font l'écho régulièrement : les entreprises - quels que soit leur taille économique et leur secteur d'activité - subissent des cyberattaques ciblées qui visent leurs actifs stratégiques pour des pertes s'élevant à plusieurs millions de dollars.
Emmanuel Stanislas de Clémentine - Que faut-il penser de l’émergence des « Ecoles de Code » ?
Combler le besoin de main d’œuvre de l’industrie numérique et lutter contre le chômage : c’est l’équation magique à laquelle entendent répondre ces « Ecoles de Code » d’un genre nouveau.