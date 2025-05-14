[Tribune] Management des jeunes pousses : la fin de l'indulgence

La libération de la parole critique des salarié.e.s de startup sur les réseaux sociaux affecte durement l'image du management de l'innovation et plaide en faveur de plus de vigilance dans les recrutements managériaux. Le manque de sélectivité dans le choix des profils est-il seul responsable d'attitudes rétrogrades incompatibles avec les besoins de l'entreprise actuelle ? Emmanuel Stanislas, fondateur de Clémentine, cabinet de recrutement du digital et de l'IT, nous livre son analyse.