Dernières publications
[Podcast] Echange avec L. Charon, Directeur Innovation et Transformation Digitale, AG2R La Mondiale
Dans ce nouveau podcast notre chroniqueur Jean-Philippe Poisson interroge Laurent Charon sur l'équilibre entre la Technologie et l'Humain en matière d’innovation.
[Podcast] Echange avec Pierre-Olivier Beck, M&A and Venture Capital Vice President et Christophe Cazes, Group Innovation Director de Novares
Dans ce 11ème podcast notre chroniqueur Jean-Philippe Poisson recevait Pierre-Olivier Beck, M&A and Venture Capital Vice President et Christophe Cazes, Group Innovation Director de Novares, leur stratégie et leurs bonnes pratiques d'innovation.
[Podcast] Stéphanie Giraud-Audine, Directrice Marketing et Expérience Clients dans la business unit Benefits de Natixis Payments
Dans ce 10ème podcast, notre chroniqueur reçoit Stéphanie Giraud-Audine, Directrice Marketing et Expérience Clients dans la business unit Benefits de Natixis Payments.
[Podcast] Echange avec Virginie Coll, Internal Accelerator & Innovation Manager chez Safran
Notre chroniqueur Jean-Philippe Poisson recevait Virginie Coll, Internal Accelerator & Innovation Manager chez Safran pour évoquer ensemble le lien entre RSE et innovation, l'intrapreneuriat et le futur du travail salarié.
[Podcast] Claude Chary, officier général chargé du numérique et de la coordination de l'innovation de l’armée de Terre
Dans ce 8ème podcast notre chroniqueur reçoit Claude Chary de l’armée de Terre, pour parler d’innovation participative au sein de l'armée de Terre.
[Podcast] Jean-Philippe Poisson échange avec Clémence Thomas de Fnac Darty
Dans son 1er podcast de 2021, notre chroniqueur Jean-Philippe Poisson recevait Clémence Thomas de Fnac Darty pour évoquer ensemble l'articulation entre stratégie et innovation.
[Podcast] Echange avec Fabien Roques de la direction de l'innovation du Groupe TF1
Pour l'épisode 5 du podcast corp-up, je recevais Fabien Roques, responsable prospective et développement au sein de la direction de l'innovation du Groupe TF1, pour parler d'innovation et de prospective : comment répondre aux enjeux du quotidien tout en préparant le futur ?
[Podcast] Echange avec Valentine Boitelle, responsable intrapreneuriat de Fret SNCF
Intrapreneuriat et résilience organisationnelle ? Pour l'épisode 4, je recevais Valentine Boitelle, responsable Intrapreneuriat chez Fret SNCF !
[Podcast] Echange avec Somalina Pa, du Lab d'innovation de l'Education nationale
Innover au sein de l'Education nationale ? Impulser une démarche d'innovation participative au sein du premier employeur public de France ? Pour l'épisode 3 de Corp-Up, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Somalina Pa, responsable du 110 Bis, le lab d'innovation de l'Éducation nationale !
[Podcast] Echange avec Jean-Jacques Thomas, directeur Digital et Innovation de SCNF Réseau
Dans son podcast Corp-Up, notre chroniqueur Jean-Philippe Poisson, reçoit Jean-Jacques Thomas, directeur Digital et Innovation de SCNF Réseau pour aborder ensemble la question de l'innovation au sein d'un grand industriel.