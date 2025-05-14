[Podcast] Echange avec Fabien Roques de la direction de l'innovation du Groupe TF1

Pour l'épisode 5 du podcast corp-up, je recevais Fabien Roques, responsable prospective et développement au sein de la direction de l'innovation du Groupe TF1, pour parler d'innovation et de prospective : comment répondre aux enjeux du quotidien tout en préparant le futur ?