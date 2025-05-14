La RSE & la crise du covid-19

Pour bon nombre d’entreprises, la crise sanitaire que nous traversons a mis en lumière l’importance de la culture d’entreprise dans ses mutations et la protection de ses collaborateurs. Cette crise a également engendré des changements profonds au sein des entreprises et une refonte globale de leurs objectifs, notamment en termes d’application réelle de la RSE chez eux et montrant le chemin à des remises en question. Quant aux entreprises engagées dans une démarche sincère, de long terme, elles pourraient y trouver un levier fort de résilience.