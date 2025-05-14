Dernières publications
[Tribune] Stratégie numérique des collectivités territoriales en temps de Covid-19
La crise que nous traversons a mis l’ensemble des acteurs privés comme public devant le fait accompli. Pour MySherpa.io, même si certains ne voulaient pas en entendre parler, ou trainaient des pieds pour sa mise en place, la transformation numérique de nos habitudes et de nos territoires devient un impératif.
[Tribune] Le « Nouveau normal » vers l’hybridation
Déploiement massif du travail à distance, mesures sanitaires, limitation des déplacements, préoccupations économiques et environnementales… MySherpa.io revient sur notre évolution vers de nouveaux modèles sociétaux et un nouvel environnement de travail.
[Tribune] Gérer une situation de crise avec les écosystèmes
La crise sanitaire bouleverse notre quotidien et nos différentes institutions. Depuis plusieurs mois, cette crise remet en question nos modes de vie dans leur intégralité. Une faculté essentielle et celle de l’adaptation pour les entreprises sous peine de voir leur modèle ou structure remise en question, surtout en ces temps de crise. Découvrez en exclusivité cette tribune de My Sherpa.
[Tribune] Entreprise performante : inclusive et collaborative
My Sherpa revient sur le travail collaboratif pour une entreprise performante et inclusive. L’objectif est bien de réussir collectivement ce que l’on serait incapables de faire tous seuls. Toutes les entreprises veulent associer les talents au service d’un collectif plus grand que chaque individu.
La transformation digitale, les migrants et la migration
Sarah Kébaïli, Responsable communication & community manager chez MySherpa, revient sur le thème de la transformation digitale, les migrants & la migration en France. Il apparaît que depuis ces 10 dernières années, les migrants sont de plus en plus connectés, à l’image des sociétés dans lesquelles ils vivent.
La RSE & la crise du covid-19
Pour bon nombre d’entreprises, la crise sanitaire que nous traversons a mis en lumière l’importance de la culture d’entreprise dans ses mutations et la protection de ses collaborateurs. Cette crise a également engendré des changements profonds au sein des entreprises et une refonte globale de leurs objectifs, notamment en termes d’application réelle de la RSE chez eux et montrant le chemin à des remises en question. Quant aux entreprises engagées dans une démarche sincère, de long terme, elles pourraient y trouver un levier fort de résilience.