Dernières publications

Lutte contre la fraude et expérience client : même combat… humain !

Selon une étude de Trustpair et de SAP, 64 % des entreprises françaises ont connu au moins une tentative de fraude en 2023, soit une hausse de 28 % par rapport à 2022 ! La faute à l’accélération de la transformation numérique et à l’explosion des usages digitaux. Difficile pour autant de regretter la simplicité, la rapidité et l’autonomie générées par le numérique, à l’image des parcours self-care. Toutefois, le bonheur des uns fait bien souvent le malheur des autres. Et sur ce point, la digitalisation des entreprises a ouvert grand la porte aux fraudeurs et autres organismes malveillants.
Fort de son ancrage régional, Cheops Technology mène une triple transformation

Opérateur de cloud et de services managés à destination des ETI, Cheops Technology possède un fort ancrage régional. Un positionnement qui lui confère une vision pointue de la transformation des ETI en région. État des lieux avec Xavier Antoine, responsable du Système d'information, et Stéphane Caumont, co-directeur de la division Cloud et Services Managés de Cheops Technology.
Pour ServiceNow, les ETI en région sont plus que jamais au rendez-vous de la transformation digitale

Alliancy organise le 2 juillet un dîner-débat à Bordeaux en partenariat avec ServiceNow pour décrypter la transformation numérique des entreprises locales. Ecosystème local, moteur de développement, acculturation en interne, enjeux prioritaires… Quelles différences entre une entreprise de taille intermédiaire en région et une ETI en Île-de-France ? Quelques éléments de réponse avec Martin Béraud, directeur commercial chez ServiceNow.
En tant que partenaire de leur transformation, les éditeurs attendent que les ETI les challengent !

Au sein des ETI, la croissance porte la transformation et inversement. Sur des marchés en disruption croissante, elles sont passées à la vitesse supérieure
Transformation numérique des ETI : chez TDF, la proximité managériale pour accélérer la prise de décision

Opérateur d’infrastructures et de réseaux numériques depuis près de cinquante ans, le groupe TDF peut capitaliser sur une empreinte territoriale et une image de marque fortes. Positionnée sur des technologies de pointe, l’entreprise se transforme au fil des besoins clients et collaborateurs. Les explications de Pascale Varnière, directrice des opérations broadcast chez TDF.
Le DSI de SES-imagotag partage sa recette de transformation pour une ETI leader mondial dans son activité

Chez SES-imagotag, leader mondial des étiquettes numériques intelligentes et des solutions IoT pour le retail, le besoin client s’est avéré moteur.
« Le vrai moteur de transformation repose davantage sur le choix des personnes que sur celui des technologies »

Les ETI ont désormais pris le virage de la digitalisation, à l’image de HomeServe, acteur historique de la réparation à domicile. Avec un angle spécifique : l’expérience client comme vecteur de transformation. Présentation d’Anne-Christelle Vogler, Directrice Générale chez HomeServe Energies Services.
De la résilience à l'industrialisation : les entreprises doivent passer à la vitesse supérieure

La crise sanitaire a accéléré la transformation des entreprises d’environ 7 ans. Un an après, le constat est sans appel : Le futur du travail sera mixte et entreprises doivent industrialiser les processus.
[Les enquêtes du COP] Examen des méthodes d'innovations : CK , Serious games, Lean design

Les expéditions du Club Open prospective permettent aux membres d'échanger sur les thèmes qui impactent le futur des entreprises, et plus largement notre société. Cette année, Alliancy a rejoint ses explorateurs de la prospective dans leurs aventures, direction "l'intrapreneuriat". Retrouvez les enseignements issus de ces expéditions, à travers les grandes enquêtes du Club Open prospective, disponibles sur Alliancy.
[Les enquêtes du COP] L’entreprise peut-elle s’inspirer du Venture Capital pour la sélection de ses projets innovants ?

Les expéditions du Club Open prospective permettent aux membres d'échanger sur les thèmes qui impactent le futur des entreprises, et plus largement notre société.
[Les enquêtes du COP] Comment créer un écosystème efficient d’innovation pour répondre aux nouveaux enjeux de l'entreprise ?

Qu’est-ce qu’un écosystème d’innovation ? Comment le concevoir ? Quelle approche adopter ? Comment a émergé cette problématique d’écosystème ? Présentation avec André-Benoît De Jaegere, VP Stratégie & Innovation de Capgemini.
[Les enquêtes du COP] Comment transformer les relations entre les startup et l'entreprise de demain ?

Les expéditions du Club Open prospective permettent aux membres d'échanger sur les thèmes qui impactent le futur des entreprises, et plus largement notre société. Cette année, Alliancy a rejoint ses explorateurs de la prospective dans leurs aventures, direction "l'intrapreneuriat". Retrouvez les enseignements issus de ces expéditions, à travers les grandes enquêtes du Club Open prospective, disponibles sur Alliancy.
“Depuis que le baromètre existe, nous sommes sur des évolutions positives qui correspondent à une maturation du marché, rappelle Christophe De La Fage, responsable Déploiement et Coordination du Village by CA. Lorsque l’expérience est mal vécue, c’est souvent en présence de jeunes entreprises pas vraiment matures et qui n'ont pas la capacité à mettre à l'échelle leurs solutions... Nous sommes sur un marché qui devient hyper-concurrentiel et il y a l'effet de mode, mais seules les structures les plus efficaces et les plus matures subsisteront".

[Les enquêtes du COP] Intrapreneuriat : s’approprier une nouvelle culture

Les expéditions du Club Open prospective permettent aux membres d'échanger sur les thèmes qui impactent le futur des entreprises, et plus largement notre société. Cette année, Alliancy a rejoint ses explorateurs de la prospective dans leurs aventures, direction "l'intrapreneuriat". Retrouvez les enseignements issus de ces expéditions, à travers les grandes enquêtes du Club Open prospective, disponibles sur Alliancy.
[Les enquêtes du COP] Concevoir le management de l’innovation de demain

Les expéditions du Club Open prospective permettent aux membres d'échanger sur les thèmes qui impactent le futur des entreprises, et plus largement notre société. Cette année, Alliancy a rejoint ses explorateurs de la prospective dans leurs aventures, direction "l'innovation". Retrouvez les enseignements issus de ces expéditions, à travers les grandes enquêtes du Club Open prospective, disponibles sur Alliancy.
