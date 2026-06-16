Lionnel Chaine
DSI | BPI FRance
À propos
Lionel Chaine préfère parler d'organisation « distribuée » plutôt que d'agilité, un mot qu'il juge galvaudé. Sa conviction tient en une phrase, exposée dans nos colonnes : « s'organiser en équipes autonomes est le seul moyen de gérer la complexité et l'incertitude ». À la clé, une priorisation collective des développements, là où trop d'entreprises attendent encore de leur comex qu'il arbitre seul dans des contextes multi-métiers.
DSI de Bpifrance depuis juin 2020 et membre du comité de management général, il y déploie l'agilité à l'échelle et transforme le système d'information en s'appuyant sur l'architecture, le cloud et la cybersécurité, avec une stratégie PaaS hybride et multicloud réversible au service d'une ambition assumée : faire de la banque publique d'investissement « une FinTech avec un réseau physique ». Auparavant, vingt-cinq ans au sein du groupe La Poste l'ont conduit de l'informatique du fret aérien au colis (DPDgroup, Chronopost, puis la DSI de Colissimo en 2012), avant de prendre en 2016 la DSI de la Branche Services-Courrier-Colis pour en piloter la transformation digitale — un parcours distingué en 2019 par le double titre de DSI de l'année et de DSI for Good. Ses fronts du moment : l'évolution des compétences IT à l'heure des développeurs « augmentés », encadrés par des tech leads, et la capacité des DSI à reprendre le contrôle de leurs données, de leurs connaissances et de leurs chaînes de valeur, sécurité by design comprise.
Compétences : Bpifrance veut des développeurs "curieux de tout, qui recherchent la nouveauté"
Lionel Chaine est directeur des systèmes d’information de Bpifrance depuis juin 2020. L’établissement public, qui accompagne les entreprises de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, s’appuie sur une DSI de 1 500 personnes, dont 380 collaborateurs internes (tech leaders, développeurs...), le reste étant composé de prestataires externes. Un environnement résolument agile où il faut savoir développer avec les derniers IDE à base d’IA…
Former en continu à l’ère de l’IA : la stratégie de Bpifrance pour ses équipes IT
Lionel Chaine dévoile sa stratégie pour anticiper l’impact de l’IA sur les compétences IT, renforcer la formation continue et transformer ses talents numériques.
Passage à l'échelle des projets IA : les CIO partagent leurs méthodes
Le 25 septembre dernier, Alliancy organisait une rencontre « What’s Next CIO ? » dédiée aux enseignements de la deuxième étude menée dans le cadre du programme 2025 du cercle. Avec pour thème « IA : de l’innovation au passage à l’échelle », ce dîner-débat a laissé la parole aux directeurs du numérique pour qu’ils partagent leurs méthodologies et bonnes pratiques.
L’Europe sous contrat : dépendance par défaut, souveraineté en option
Après un Independence Tech Day appelant au passage à l'action, le 2 juillet dernier, Alliancy restitue les travaux de son Do-Tank "Dépendances technologiques et libertés d'action" le 13 novembre prochain. La position quasi monopolistique des hyperscalers et des grands éditeurs américains a des conséquences multiples sur les entreprises européennes : financières, technologiques... Tour d'horizon des dépendances induites.
L’IA générative va-t-elle renvoyer les DSI sur les bancs de l’école ?
[SERIE What’s Next CIO IT-Métier] Face à l’engouement généralisé pour le pendant génératif de l’intelligence artificielle, les professionnels de l’IT doivent parvenir à accompagner les métiers dans leur façon d’appréhender ce qui s’apparente à une révolution. Un défi de taille qui risque d’obliger un grand nombre d’entre eux à se replonger dans les manuels.
Lionel Chaine (Bpifrance) « S’organiser en équipes autonomes est le seul moyen de gérer la complexité et l’incertitude »
En 2019, Lionel Chaine, avait exposé sa vision d’une organisation distribuée et agile pour améliorer massivement la relation entre la DSI et les métiers. Devenu DSI de Bpifrance, il a accepté de revenir sur ce que la crise a changé, ou non, dans ses conviction
Lionel Chaine (La Poste) « L’agilité est hyper exigeante et engageante pour les métiers »
Lionel Chaine est le directeur des systèmes d’information de la branche Services Courrier Colis du groupe La Poste. Ce dernier connaît depuis 2016 une transformation organisationnelle majeure qui a pour objectif de créer de nouveaux services. Pour le DSI, celle-ci passe par une amélioration notable de la relation avec les métiers, à travers une méthodologie de travail agile, à l’échelle de toute l’entreprise.