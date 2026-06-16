Lionnel Chaine

Lionel Chaine préfère parler d'organisation « distribuée » plutôt que d'agilité, un mot qu'il juge galvaudé. Sa conviction tient en une phrase, exposée dans nos colonnes : « s'organiser en équipes autonomes est le seul moyen de gérer la complexité et l'incertitude ». À la clé, une priorisation collective des développements, là où trop d'entreprises attendent encore de leur comex qu'il arbitre seul dans des contextes multi-métiers.

DSI de Bpifrance depuis juin 2020 et membre du comité de management général, il y déploie l'agilité à l'échelle et transforme le système d'information en s'appuyant sur l'architecture, le cloud et la cybersécurité, avec une stratégie PaaS hybride et multicloud réversible au service d'une ambition assumée : faire de la banque publique d'investissement « une FinTech avec un réseau physique ». Auparavant, vingt-cinq ans au sein du groupe La Poste l'ont conduit de l'informatique du fret aérien au colis (DPDgroup, Chronopost, puis la DSI de Colissimo en 2012), avant de prendre en 2016 la DSI de la Branche Services-Courrier-Colis pour en piloter la transformation digitale — un parcours distingué en 2019 par le double titre de DSI de l'année et de DSI for Good. Ses fronts du moment : l'évolution des compétences IT à l'heure des développeurs « augmentés », encadrés par des tech leads, et la capacité des DSI à reprendre le contrôle de leurs données, de leurs connaissances et de leurs chaînes de valeur, sécurité by design comprise.