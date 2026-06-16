BPI France

Créée fin 2012 et détenue par l'État et la Caisse des Dépôts, Bpifrance est la banque publique d'investissement française, dirigée par Nicolas Dufourcq. Elle finance les entreprises à chaque étape de leur développement — crédit, garantie et fonds propres — et les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international, notamment via son offre d'assurance export. Conseil, université, mise en réseau et programmes d'accélération complètent ce dispositif à destination des startups, PME et ETI, porté par une cinquantaine d'implantations régionales. En 2025, l'établissement a mobilisé un montant record de 72 milliards d'euros dans l'économie française, autour de trois priorités stratégiques : la réindustrialisation, la transition climatique et l'innovation de rupture — auxquelles s'ajoute un plan de 10 milliards d'euros d'ici 2029 pour financer l'innovation en intelligence artificielle et accélérer son adoption par les entreprises.